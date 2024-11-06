Brent Petrol Fiyatları Düşüşte

Brent Petrol Fiyatında Düşüş Devam Ediyor

Brent petrolün uluslararası piyasalardaki varil fiyatı 73,98 dolar seviyesine düştü. Önceki gün 76,10 dolara kadar yükselen fiyat, dünü 75,46 dolar ile kapatmıştı. Bugün, saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %2 azalma yaşadığı gözlemlendi.

ABD'deki Talep Düşüşü

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardında, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki talebin beklenenden daha fazla düştüğünü gösteren veriler yatıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta 3 milyon 132 bin varil arttığı tahmininde bulunmuşken, piyasalar bu artışın 1 milyon 800 bin varil olacağını öngörmüştü. Stoklardaki bu beklenmedik artış, talep azlığına dair endişeleri artırarak fiyatların düşmesini hızlandırıyor.

Seçim Sırasında Piyasa Hareketleri

Piyasa oyuncuları ABD'deki başkanlık seçim sonuçlarına odaklanmışken, ilk veriler Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın, Demokrat aday Kamala Harris’e karşı yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Uzmanlar, seçim sonuçlarının ülke ekonomisi üzerindeki politikaları değiştireceği ve bu değişikliklerin varlık fiyatlarını etkileyeceği konusunda hemfikirler.

Dövizdeki Değişim Etkili Oluyor

Seçim sonuçları öncesi ABD doları diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Dolar endeksi %1,81 artışla 105,189 seviyesine ulaştı. Güçlü doların döviz kullananlar için petrolün fiyatını artırması ve bu durumun talebi düşüreceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Brent petrol fiyatlarında teknik olarak 78,29 dolarlık direnç ve 70,62 dolarlık destek seviyelerinin izlenmesi bekleniyor.