Kantarmış: Turizm ekonomi, istihdam ve kültürdür — TÜRSAB Bodrum 2026

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, Gümbet Mahallesi’ndeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kurulun çalışmaları ile Bodrum turizminin mevcut durumu ve gelecek sezon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

Basın buluşmasına Başkan Enver Kantarmış ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Ozan Aydemir, Erçin Özen, Hamdi Artuk, Fatih Öztarakçı ve Ahmet Şimşek katıldı.

Turizm stratejik bir sektör

Kantarmış, seçim sürecinin ardından sahaya inildiğini ve yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirtti. "Turizm aynı zamanda istihdamdır, kültürdür ve uluslararası ilişkileri doğrudan etkileyen stratejik bir sektördür" ifadelerini kullanan Kantarmış, turizmin Türkiye için taşıdığı itibarı vurguladı. Bu büyüklükte bir sektörün yükünün tek bir kurum tarafından taşınamayacağını, birlikteliğin tercihten çok zorunluluk olduğunu söyledi.

Kantarmış, yapılacak çalışmaları sunumlarla anlatmaktansa sahada istişare ile ilerlemeyi tercih ettiklerini kaydetti.

Uçuşlar ve rezervasyonlarda artış

2026 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde Kantarmış, İngiltere pazarında bazı uçuş kayıpları yaşandığını ancak genel tablonun olumlu olduğunu aktardı. A-Jet’in 2026 yılında 15 farklı destinasyondan Bodrum’a uçuş planladığını belirten Kantarmış, kruvaziyer gemilerinde de artış gözlemlediklerini söyledi.

İç hatlarda ise Trabzon, Gaziantep ve Diyarbakır’dan bu yıl ilk kez Bodrum’a uçuşların başlayacağını açıkladı. Rezervasyon verilerinde, 2025 yılı ile aynı dönem karşılaştırıldığında genel bir artış olduğunu ifade etti. Uçak kayıplarının henüz kesinleşmediğini belirten Kantarmış, İngiltere pazarındaki gelişmeleri öne çıkarırken diğer pazarlarda da artış görüldüğünü söyledi. Rusya pazarında mevcut veriler ışığında yaklaşık yüzde 700 oranında artış kaydedildiğini aktardı.

Turizm yıl geneline yayılmalı

Kantarmış, deniz, kum ve güneş odaklı turizmin tek başına yeterli olmadığını, gastronomi, kültür ve spor gibi alanlara yönelmenin önemine işaret etti. Turizmin belirli aylara sıkışmasının önüne geçilerek yıl geneline yayılmasının sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST Bodrum’a isteniyor

TEKNOFEST’in Bodrum’da düzenlenmesini istediklerini belirten Kantarmış, bu yönde girişimlerde bulunduklarını ve Muğla Valisi ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Organizasyonun başka bir bölgede planlanmasına karşın, kendilerinin etkinliğin Bodrum’da yapılmasını talep ettiklerini ve bu hedefi gerçekleştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Denetimlerde amaç kalite

Denetimlerle ilgili soruları yanıtlayan Kantarmış, seçim döneminde verdikleri denetim personeli istihdamı ve kurumlarla koordinasyon sözlerini yerine getirdiklerini bildirdi. Denetim personelinin göreve başladığını, Vergi Dairesi ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordineli çalışmanın sürdüğünü kaydetti. Ayrıca TÜRSAB Bodrum olarak Turizm Müdürlüğü’ne araç tahsis ettiklerini açıkladı.

Kantarmış, denetimlerin amacının ceza yazmak değil, sektörde kaliteyi artırmak olduğunu, işlemlerin yasalar çerçevesinde ve kişisel uygulamalardan uzak bir anlayışla yürütüleceğini vurguladı.

