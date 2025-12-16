Merkez Kariyer Uzmanları: Özlük Hakları Düzenlemesi Erteleme Olmaksızın Yürürlüğe Girmeli

Merkez Kariyer Uzmanları ve Denetim Elemanları, Özlük Hakları Düzenlemesinin Hemen Yürürlüğe Girmesini İstiyor

Merkez Kariyer Uzmanları ve Denetim Elemanları Platformu, merkez teşkilatında görev yapan merkez uzmanları ile denetim elemanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemenin TBMM’de kabul edilmesinin ardından oluşan yanlış algılara açıklık getirmek amacıyla Ankara’da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı ve Talepler

Toplantıda konuşan Platform Sözcüsü ve Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Bilal Yüksel, merkez uzmanları ile denetim elemanlarının kamu hizmetinin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Yüksel, "Bizler; ülkemizin dört bir yanında, fedakarlık ve yüksek sorumluluk bilinciyle, kamu yararını esas alarak görevlerini yerine getiren, devletimizin hukukuna, mali disiplinine ve kurumsal işleyişine katkı sunan kamu görevlileriyiz. Uzun süredir, özlük haklarımızın iyileştirilmesine yönelik verilen vaatlerin yerine getirilmesini beklemekteyiz."

Yüksel, söz konusu teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda oy birliğiyle kabul edildiğini ve kanunlaşmak üzere TBMM Genel Kurulu’na sevk edildiğini belirterek, medyada ve sosyal medyada yapılan yanlış yorumların kamuoyunu yanılttığını vurguladı. Yüksel şöyle devam etti: "Bizler, tüm kamu görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesini desteklemekteyiz. Diğer meslek gruplarının maaş ve özlük haklarında yapılan ya da yapılacak iyileştirmelere kesinlikle karşı değiliz."

Merkez kariyer uzmanları ve denetim elemanları olarak beklentimiz açıktır: Kamuoyunda oluşturulan mesnetsiz tartışmalara son verilmesi ve ilgili düzenlemenin herhangi bir erteleme olmaksızın yürürlüğe girmesidir. Yüksel, düzenlemenin hazırlanmasında ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda oy birliğiyle kabul edilmesinde katkı sunan tüm siyasi parti gruplarına, milletvekillerine, ilgili kurum ve kuruluşlara ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Uzmanlık Gerektiren İşlerin Önemi

Devlet Denetim Elemanları Derneği Başkanı Kadir Kemaloğlu, kamu hizmetinin niteliğinin artırılmasında nitelikli personelin önemine dikkat çekti. Kemaloğlu, "Kariyer meslek mensupları olarak amacımız diğer kamu çalışanlarıyla kıyaslama yapmak değildir. Meclis gündeminde olan bu düzenleme daha önceki diğer meslek gruplarına yapılan iyileştirmeler gibi kariyer meslek mensuplarının yıllar içindeki özlük haklarında yaşanan kaygının telafisine yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Kemaloğlu, nitelikli personelin kamuda tutulmasının kurumların güçlenmesi ve kamu hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi bakımından hayati olduğunu vurguladı ve düzenlemenin bu amaçla önemli bir adım olduğunu belirtti.

Destekleyen Kuruluşlar

Programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Kariyer Uzmanları Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettişleri Derneği, Avrupa Birliği Uzmanlar Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kariyer Uzmanları Derneği, Çevre ve Orman Uzmanları Derneği, Çevre ve Şehircilik Uzmanları Derneği, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Devlet Gelir Uzmanları Derneği, Enerji Uzmanları Derneği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği, Hazine ve Maliye Uzmanları Derneği, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği Derneği, İstihdam Uzmanları Derneği, Kamu Gözetimi Kurumu Meslek Personeli Derneği, Kamu İhale Uzmanları Derneği, Marka Patent Uzmanları Derneği, Merkez Kariyer Büro Sendikası, Merkez Kariyer Enerji ve Sanayi Sendikası, Milli Eğitim Müfettişleri Derneği, RTÜK Üst Kurul Uzmanları Derneği, Sağlık Müfettişleri Derneği, Sağlık Uzmanları Derneği, Sanayi ve Teknoloji Müfettişleri Derneği, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği, Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği, Strateji ve Bütçe Uzmanları Derneği, Tapu ve Kadastro Uzmanları Derneği, Ticaret Uzmanları Derneği, TRT Müfettişleri Derneği, Vergi Müfettişleri Derneği ve Yüksek Kurum Uzmanları Derneği temsilcileri katıldı.

Platform, TBMM’de kabul edilen düzenlemenin etkinliğinin ve kamu hizmetinin sürdürülebilirliğinin korunması adına hızlı ve eksiksiz uygulanmasını talep ediyor.

