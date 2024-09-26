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Brent Petrol Fiyatları ve Küresel Pazar Etkileri

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 70,55 dolar seviyesine geriledi. Talep kaygıları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:46
Brent Petrol Fiyatları ve Küresel Pazar Etkileri

Brent Petrol Fiyatları Düştü

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 70,55 dolar olarak belirlendi. Bir gün önce, 74,66 dolara kadar yükselen fiyat, günü 73,02 dolar seviyesinde kapatmıştı. Bu sabah, saat 09:16'da yapılan işlemlerle petrole olan ilginin azaldığı gözlemleniyor.

Küresel Talep Endişeleri

Petrol fiyatlarındaki düşüş, Libya'daki arz kesintilerine dair endişelerin azalması ve Çin'in yeni ekonomik teşvik paketlerine rağmen sürdürülen talep kaygılarıyla ilişkilendiriliyor. Libya'nın doğusundaki hükümet, Merkez Bankası yönetimi üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle tüm petrol sahalarında "mücbir sebep" ilan etti ve üretimde kısıtlamaya gitti.

Çin'in Ekonomik Teşvikleri Yetersiz Kalıyor

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin, öncelikle ekonomik hareketliliği artırmaya yönelik düzenlemeler açıkladı; ancak bunların yeterince etkili olamayacağı yönünde kaygılar devam ediyor. Çin Merkez Bankası (PBoC), bu hafta ekonomiyi canlandırmak adına çeşitli tedbirler duyurdu, fakat bu adımların beklenen büyümeyi sağlaması konusunda belirsizlik hakim.

ABD'deki Düşen Stoklar Fiyatları Destekliyor

ABD'de ise, enerji enformasyon kaynaklarından gelen verilere göre, ham petrol stokları geçen hafta boyunca yaklaşık 4,5 milyon varil azaldı. Stokların azalması, benzin tüketiminde de gözlemlenen düşüşle beraber, ülkede talebin arttığı algısını güçlendiriyor.

Teknik Analiz ve Piyasa Beklentileri

Brent petrol fiyatları için teknik analizde 72,17 ile 73,51 dolar aralığı direnç bölgesi, 69,49 ile 69 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak dikkate alınıyor.

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