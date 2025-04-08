BTÜ'de Çevre Dostu Mobilya Alternatifleri Geliştiriliyor

Bursa Teknik Üniversitesi'nde Yeşil Mobilya Projesi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), doğal lifler ve biyoplastik malzeme içeren mobilya alternatifleri geliştirmek üzere önemli bir projeye başladı. Proje kapsamında, masa ve sehpa gibi ürünlerin üst elemanları için çevre dostu malzemeler üretilecek.

Proje Detayları ve Araştırmacılar

BTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Güntekin liderliğinde yürütülen "Yarı piramidal çekirdekli sandviç levha üretilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Destek Programı kapsamında destekleniyor. 24 ay sürecek proje ekibinde Doç. Dr. İbrahim Halil Başboğa, Doç. Dr. Çağatay Taşdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Mesut Uysal da yer alıyor.

Mobil İhtiyaçlara Yanıt Veren Alternatifler

Bu projeyle, daha az ham madde kullanılarak hafif, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir mobilyalar üretileceği hedeflenmektedir. Yaşam döngüsü analizleri ile desteklenecek bu çalışmalar, doğal lifler ve çevre dostu plastikler kullanarak, sürdürülebilir ürünlerin pazara sunulmasını amaçlıyor.

Prof. Dr. Güntekin’in Açıklamaları

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ergün Güntekin, mevcut mobilya sektöründe yaygın olarak ahşap ve ahşap kompozitlerin (yongalevha, MDF) kullanıldığını belirtiyor. Bu materyallerin sektöre olan katkısının büyük olduğunu, ancak hafifliğin gerektirdiği bazı mobilyalar için ağır kalabildiğini ifade ediyor. Güntekin, "Yongalevha, MDF gibi ürünlerde ortalama 700 kilogram/metreküp yoğunlukta ham madde kullanılırken, projemizde bu oranı yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Çevresel Etkilerin Azaltılması

Güntekin ayrıca, projenin yaşam döngüsü analizleri kısmında biyo-bozunur ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına özen gösterileceğini vurguladı. "Alternatif malzememizin çekirdek kısmını doğal lifler ve biyo-bozunur polimer ile oluşturacağız. Böylelikle pazarın geleneksel levhalarına kıyasla daha az çevresel etki yaratacak hafif ve dayanıklı malzeme elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu çalışma, doğal kaynakların rasyonel kullanımıyla çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir alternatif ürün sunmayı hedefliyor. BTÜ, yenilikçi yaklaşımıyla mobilya sektörüne önemli bir katkı sağlama yolunda ilerliyor.

Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) içeriğinde doğal lifler ve biyoplastik malzeme barındıran, masa, sehpa gibi mobilyaların üst elemanlarında ya da dekorasyon amaçlı alanlarda kullanılacak ürün prototipi hazırlandı.

Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) içeriğinde doğal lifler ve biyoplastik malzeme barındıran, masa, sehpa gibi mobilyaların üst elemanlarında ya da dekorasyon amaçlı alanlarda kullanılacak ürün prototipi hazırlandı.