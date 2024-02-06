Çaykur çaylar 59 TL’ye, 40’lı tuvalet kağıdı 149 TL’ye düşüyor! Kapış kapış gidecek indirim kampanyası duyuruldu

Temel gıda ve hijyen ürünlerinde büyük indirim fırsatı sunan Hakmar, indirim bekleyenleri sevindirecek kampanyasını duyurdu! 3 Şubat itibarıyla başlayan ve 12 Şubat'a kadar devam edecek olan aktüel katalogunda; çaydan tuvalet kağıdına, yağdan peynire birçok üründe avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor.

ÇAY VE TUVALET KAĞIDI DİP FİYATTAN SATIŞTA OLACAK

Hakmar'ın bu özel kampanyasında dikkat çeken detaylardan biri Çaykur çaylarının 59,95 TL'ye satışa sunulması oldu. Çayın yanı sıra 40'lı tuvalet kağıdı da 149,95 TL'ye düşürüldü. Uygun fiyatlarla çay ve tuvalet kağıdı almak isteyenler koştur koştur Hakmar marketlerde soluğu alacak.

NEREDEYSE TÜM ÜRÜNLERDE İNDİRİM SİZLERİ BEKLİYOR

Hakmar'ın aktüel kataloğunda yer alan diğer ürünlerde göz dolduruyor. Tuvalet kağıdı ve çayın yanı sıra 5 litrelik ayçiçek yağı 189,95 TL'ye, toz deterjan 8 kg beyaz renkli ise 139,95 TL'ye satılıyor. Bunların yanı sıra peynir çeşitleri, tereyağı, et ürünleri ve temizlik malzemeleri de uygun fiyatlarla vatandaşların olacak. İşte Hakmar marketlerde uygun fiyatlarla satışa çıkartılan bazı ürünler:

Tuvalet kağıdı 3 katlı 40'lı: 149,95 TL



Rize tiryaki çayı 500 gr: 59,95 TL



Toz şeker 5 kg: 129,50 TL



Tereyağı 1000 gr: 199,95 TL



Dana 5 kg: 289 TL



Orkide ayçiçek yağı 5 litre: 189,95 TL



Toz deterjan 8 kg beyaz renkli: 139,95 TL



Tost peyniri 1 kg: 159,95 TL



Kaşar peyniri 600 gr: 124,95 TL



Sürmeli beyaz peynir 700 gr: 99,95 TL



Rize filiz şey 1 kg: 99,95 TL



Fairy 75'li bulaşık makinesi tableti: 399,95 TL



Sıvı sabun 3 litre: 39,95 TL



Selpak havlu 6'lı: 49,95 TL



Kağıt havlu üç katlı 12'li: 89,95 TL

















Hakmar'ın bu indirimli aktüel kampanyasıyla ilgilenenler, belirtilen tarihler arasında Hakmar şubelerinden herhangi birisine uğrayarak avantajlı fiyatları değerlendirebilirler. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenleri Hakmar marketlere koşacak!