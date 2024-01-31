Cebinde 200 TL olanlar dikkat! Bomba etkisi yaratacak karar çıktı

Cüzdanında 200 TL'si olanlara yeni gelişmeler sunuldu. Yüksek enflasyondan ötürü piyasalarda para sıkıntılar ortaya çıkarken madeni para maliyetlerinin artmasıyla piyasalarda bozuk para sorunu yaşandığı belirtildi.

Cebinde 200 TL olanlar dikkat! Bomba etkisi yaratacak karar çıktı
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Gelen iddialar üzerinde bozuk para sorunundan öyürü para üstü zorluklar yaşandı. Bozuk paranın dışında yüksek enflasyondan ötürü banknot kullanımlarında artış yaşandı.

200 TL’lik banknotların kullanımı ise yüzde 70 oranlarına gelindi. Enflasyondaki yükselişle beraber piyasada yüksek banknotların ağırlıklarında yükseliş yaşandı. Piyasadaki 200 TL'lik banknotun kullanım oranı da yükseklere tırmandı.

banknot
100 TL ve 50 TL DÜŞÜŞ
2009 Ocak tarihiyle beraber piyasalarda 200 TL'lik banknotların o senenin sonuna kadar toplam emisyon hacmine oran yüzde 16 seviyelerine gelindi. Merkez Bankası verileri üzerinde 200 TL'lik banknot kullanımlarında Aralık 2023 tarihiyle beraber yüzde 69,6 oldu.
2023 sonu itibarıyla 100 liralık banknotun kullanım oranı yüzde 4,3’e geriledi. 50 liralık banknotun kullanım oranı ise yüzde 0,96'ya düşüş görüldü.

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