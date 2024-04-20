Cep faturası 500 TL altında olana müjde! Her ay faturanız bedavaya gelecek

Mobil hat tarifelerine Ocak ayında gelen zamlar akabinde Nisan ayında yapılan düzenleme sonrasında tekrardan zam geldi. Yaşanan bu artışlar cep telefonu kullanımını azaltırken, Türk Telekom bu gidişata dur diyecek bir kampanyasını Akbank ile ortaklaşa olarak başlattı.

Türk Telekom ve Akbank mobil hat kullanıcılarını yakından ilgilendiren kampanyasını duyurdu. İlk kez Akbank müşterisi olacak olan Türk Telekomlulara 3 ay boyunca 1500 TL nakit geri ödeme sağlanacak. 18 Mart'ta başlayan kampanya 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek iken Türk Telekom tarafından verilen davet kodu ile Akbank mobil üzerinden yeni müşteri olacak olan birey belirli şartları taşıması durumunda 1500 TL'ye Varan iade hakkına sahip olacak.





TURK TELEKOM AKBANK KAMPANYASI

18 yaş üzerindeki her bireyin faydalanabileceği kampanyaya dahil olmak için Akbank mobil uygulamasını indirilmesi akabinde'' Akbanklı olmak istiyorum'' butonuna tıklanması ve 1040TURKTELEKOM davet kodunu girerek müşteri olması gerekiyor. Akabinde VADESİZ hesap ya da Kredi kartı üzerinden Türk Telekom cep telefonu veya evde internet fatura talimatı verilmesi durumunda 3 ayda toplam 1500 TL nakit iade imkanı sunulacak iken ayda 500 TL destek sağlanacak. Otomatik fatura ödemenin gerçekleşmesi sonrasında ilk 10 iş gününde vadesiz TL hesabına iade imkanı sunan kampanyada fatura tutarı 500 TL'ye aşarsa aylık 500 TL ödeme ve 500 TL'nin altındaysa ödenen tutar kadar iade imkanı sağlanacak