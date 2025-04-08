Çin, ABD'nin Gümrük Tarife Politikasına Tepki Gösterdi

Çin, Dünya Ticaret Örgütü'ne Başvurdu

Çin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde, ABD'nin karşılıklılık esaslı gümrük tarifeleriyle ilgili olarak anlaşmazlık istişaresi talep etti.

Tarifelerin Detayları

DTÖ'nün yaptığı açıklamaya göre, Çin'in başvurusunda, ABD'nin 9 Nisan'dan itibaren ülkesinden yapılan ithalata yüzde 34 ve tüm ticaret ortaklarına 5 Nisan'dan itibaren yüzde 10 ek vergi uygulaması gibi tedbirlere karşı çıkıldığı belirtildi.

Çin'in İddiaları

Çin, bu uygulamaların 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, Gümrük Kıymetleri Anlaşması ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması'nın hükümlerine aykırı olduğunu ileri sürdü.

İstişare Süreci Nasıldır?

Bir ülkenin bu şekilde istişare talebinde bulunması, DTÖ'de anlaşmazlığın resmen başlatıldığı anlamına geliyor. İstişareler, taraflara konuyu tartışarak dava yoluna gitmeden çözüm bulma fırsatı sağlıyor. Eğer 60 gün içinde anlaşma sağlanamazsa, şikayetçi taraf DTÖ'den bir panel tarafından karar verilmesini talep edebiliyor.