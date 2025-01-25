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Çin'in Doğal Gaz Tüketimi 2024'te 456 Milyar Metreküp Olacak

Çin, 2024'te doğal gaz tüketimini yüzde 6,5 artırarak 456 milyar metreküpe ulaşacak. Ülkenin enerji politikaları etkili oluyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:11
Çin'in Doğal Gaz Tüketimi 2024'te 456 Milyar Metreküp Olacak

Çin'in Doğal Gaz Tüketimi 2024'te 456 Milyar Metreküp Olacak

Çin'in doğal gaz tüketiminin bu yıl 456 milyar metreküp seviyesine ulaşması bekleniyor. Ülkenin tüketiminin geçen yıla göre yüzde 6,5 artması öngörülüyor.

AA muhabirinin Şanghay Petrol ve Gaz Ticaret Merkezi'nden edindiği verilere göre, 2023 yılı itibarıyla Çin’in toplam doğal gaz tüketimi 428 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşti. Bu da bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,4 oranında bir artışa işaret ediyor.

Ekonomik Büyüme ve Doğal Gaz Tüketimi

Çin'in ekonomik istikrar ve büyüme politikalarının etkisiyle doğal gaz tüketimi artışı devam ediyor. Boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri gibi altyapı yatırımlarındaki artış, doğal gaz arz güvenliğinde önemli ilerlemeler sağlıyor. 2024'te Çin'in gazda dışa bağımlılığı yüzde 40,9 olarak belirleniyor.

İthalatta Ciddi Artış

Çin, doğal gaz tedarikinin önemli bir kısmını yerli üretimden sağlamasına rağmen, 2024 doğal gaz üretimi bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 6 artış göstererek 246,4 milyar metreküp olarak gerçekleşti. İthalat ise aynı dönemde yüzde 9,9 artarak yaklaşık 182 milyar metreküp düzeyine ulaştı. İthalatta boru gazının payı 76,6 milyar metreküp, LNG'nin payı ise 105,6 milyar metreküp oldu.

Özellikle ABD'den yapılan LNG ithalatı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53,2 artış kaydetti. Bu artışta konut ve işletmelerdeki artan tüketim ile LNG yakıtlı araçların sayısındaki yükseliş etkili oldu.

Doğal Gaz Üretiminde Sürekli Artış

Çin'de üretilen 246,4 milyar metreküp doğal gazın 205,3 milyar metreküpü konvansiyonel doğal gazdan sağlanırken, geri kalan kısmı ise kaya gazı ve kömür yataklarından elde edilen gazdan oluşmaktadır. Ülkenin önde gelen üretim merkezleri arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi, İç Moğolistan ve Sıçuan eyaletleri yer alıyor.

Gelecek Yıllara Dair Beklentiler

Çin'de 2025 yılı itibarıyla doğal gaz tüketiminin yüzde 6,5 artarak 456 milyar metreküp düzeyine ulaşması bekleniyor. Bu yıl, özellikle şehir ve sanayi alanlarında doğal gaz tüketiminin artması hedeflenmekte. Yerli üretimin yanı sıra ithalat yoluyla arz güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte, Çin'in enerji sisteminde doğal gazın rolünün daha da büyümesi öngörülmektedir.

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