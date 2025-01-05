Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Dünya Ekonomisi Beklentilerini Değerlendirdi

Cevdet Yılmaz, 2025'te dünya ekonomisinde beklenen olumlu gelişmelerin, Türkiye'nin ihracat potansiyelini yükselteceğini belirtti. Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu gelişmelerin ithalat üzerinde emtia kaynaklı ilave baskı oluşturmayacağını ve dış finansman maliyetini düşürücü yönde etkide bulunacağını ifade etti.

Olumlu Gelişmeler ve Tahminler

Yılmaz, 2025'te uluslararası kuruluşların tahminlerine dayanarak dünya ekonomisinde gerçekleşmesini bekledikleri olumlu gelişmeleri şu şekilde sıraladı:

Ticaret ortaklarında büyüme hızının 2024'te %2 iken, 2025'te %2,4'e yükselebileceği

Emtia fiyatlarının ılımlı bir seyir izlemesi

ABD ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerde faiz indirim döngüsünün devam etmesi

Bu olguların, Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırmakla kalmayıp, dış finansmanın maliyetlerini de aşağı çekeceği belirtildi.

Ticaret Savaşları ve Jeopolitik Gelişmeler

Yılmaz, ABD ile Çin arasındaki potansiyel ticaret savaşlarının ve genel jeopolitik gelişmelerin belirsizlik unsurları olarak öne çıktığını vurguladı. Bu doğrultuda, “Politikalarımızı hayata geçirirken, bölgemizde ve dünyada yaşanacak ekonomik ve jeopolitik değişimleri yakından takip ederek, programımızın ana çerçevesi içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.