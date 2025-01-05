DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.447.804,77 1,1%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Dünya Ekonomisi Beklentilerini Değerlendirdi

Cevdet Yılmaz, 2025'teki olumlu gelişmelerin Türkiye'nin ihracat potansiyelini artıracağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Dünya Ekonomisi Beklentilerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Dünya Ekonomisi Beklentilerini Değerlendirdi

Cevdet Yılmaz, 2025'te dünya ekonomisinde beklenen olumlu gelişmelerin, Türkiye'nin ihracat potansiyelini yükselteceğini belirtti. Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu gelişmelerin ithalat üzerinde emtia kaynaklı ilave baskı oluşturmayacağını ve dış finansman maliyetini düşürücü yönde etkide bulunacağını ifade etti.

Olumlu Gelişmeler ve Tahminler

Yılmaz, 2025'te uluslararası kuruluşların tahminlerine dayanarak dünya ekonomisinde gerçekleşmesini bekledikleri olumlu gelişmeleri şu şekilde sıraladı:

  • Ticaret ortaklarında büyüme hızının 2024'te %2 iken, 2025'te %2,4'e yükselebileceği
  • Emtia fiyatlarının ılımlı bir seyir izlemesi
  • ABD ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerde faiz indirim döngüsünün devam etmesi

Bu olguların, Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırmakla kalmayıp, dış finansmanın maliyetlerini de aşağı çekeceği belirtildi.

Ticaret Savaşları ve Jeopolitik Gelişmeler

Yılmaz, ABD ile Çin arasındaki potansiyel ticaret savaşlarının ve genel jeopolitik gelişmelerin belirsizlik unsurları olarak öne çıktığını vurguladı. Bu doğrultuda, “Politikalarımızı hayata geçirirken, bölgemizde ve dünyada yaşanacak ekonomik ve jeopolitik değişimleri yakından takip ederek, programımızın ana çerçevesi içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025'te Para Piyasası Fonlarıyla Yükseliş Bekleniyor
2
Dolar/TL, 34,80 Seviyesinde İşlem Görmeye Devam Ediyor
3
Brent Petrol Fiyatı 71,85 Dolar: OPEC+ Kararları ve Ekonomik Veriler Etkili
4
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı
5
Küresel Piyasalarda Siyasi Belirsizlikler ve Yoğun Veri Gündemi
6
İstanbul'da Döviz Piyasası Açılış Fiyatları: Dolar ve Euro Ne Kadar?
7
Trump, David Sacks'ı Yapay Zeka ve Kripto Para Danışmanı Olarak Atadı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü