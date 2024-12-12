Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekim Verileri Ekonomik İstikrarı Destekliyor

Cevdet Yılmaz'dan Ekim Ayı Ödemeler Dengesine Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, ekim ayı ödemeler dengesi verilerinin Türkiye ekonomisi açısından olumlu gelişmeler gösterdiğini belirtti. Yılmaz, "Büyümede talep bileşenlerinin seyri ve dış ticaret açığındaki azalma, enflasyon üzerindeki talep yönlü baskıların hafiflediğini teyit etmektedir." dedi.

Cari İşlemler Dengesinde İyileşme

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verileri değerlendirerek, cari işlemler dengesinde yaşanan olumlu seyrin devam ettiğini ve iyileşmenin ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağladığını kaydetti.

2024 yılı ekim ayında cari işlemler dengesinin 1,9 milyar dolar fazla verdiğini belirten Yılmaz, "Bu rakam, 2024 yılının başından itibaren 5 aydır devam eden bir pozitif gelişimdir. Yıllıklandırılmış cari açık ise 7,7 milyar dolara gerilemiştir," ifadelerini kullandı.

Dış Ticaret Açığında İyileşme

Yılmaz, hizmetler dengesinin dış ticaret açığındaki iyileşmeyi desteklediğini vurguladı. 2024 yılının ilk 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığındaki iyileşmenin 32,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Hizmetler dengesindeki fazlanın 3,4 milyar dolar arttığını ve ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet gelirlerinin 112,5 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, dış finansmandaki güçlü görünümün devam ettiğini ifade etti.

Rezervlerin Artışı

Portföy girişi ekim ayında 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, rezervlerin 4,9 milyar dolar arttığını belirten Yılmaz, ekonomi programlarının etkin bir şekilde uygulandığını vurguladı.

Yılmaz, makroekonomik göstergelerden elde edilen olumlu sonuçların ekonomi programının etkinliğini ortaya koyduğunu belirterek, "Yeniden dengelenme politikaları ve Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında uygulayacağımız reformların etkisiyle, 2024 yıl sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz," şeklinde konuştu.