Yunusemre'de Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı

Yunusemre Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda kırsal kalkınma, yerel üretim ve kooperatifçiliğin sürdürülebilirliği ele alındı; 37 köy vurgulandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:59
Yunusemre Belediyesi ile Yunusemre Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen çalıştayta, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi, yerel üretimin desteklenmesi ve kooperatifçiliğin sürdürülebilirliği gündeme getirildi.

Katılımcılar ve program

Çalıştay, Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, MAYEB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, belediye meclis üyeleri, konuşmacılar ve çok sayıda üretici katıldı.

Sunumlarını Mustafa Palanın yaptığı çalıştayda belgesel gösterimi yapıldı ve program, "Yeniden Sürdürülebilir Kooperatifçilik" başlıklı panel ile sürdü.

Başkan Balaban'ın değerlendirmeleri ve anmalar

Semih Balaban, kırsal kalkınmanın temel öncelikleri arasında olduğunu belirterek, göreve geldikten sonra Yuntdağı bölgesindeki 37 köyün kırsal mahalle statüsüne dönüştürüldüğünü hatırlattı. Balaban, bu dönüşümle kooperatif çalışmaları önünün açıldığını ve belediye imkanları doğrultusunda desteklerin süreceğini vurguladı.

Balaban konuşmasında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı da anarak, "Ferdi Başkanımızı altı ay önce, Gülşah Başkanımızı ise kısa bir süre önce kaybettik. Acıları hala yüreğimizde. Her ikisini de saygı ve sevgiyle anıyoruz" dedi.

Çalıştayın sonuçları

Etkinlik boyunca katılımcılar, sürdürülebilir kırsal kalkınma, yerel üretimin desteklenmesi ve kooperatifçiliğin güçlendirilmesi için görüş ve önerilerini paylaştı. Çalıştay, katılımcı değerlendirmeleri ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

