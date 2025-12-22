MediaMarkt Türkiye GenciMM'i Başlatıyor: Üniversite Öğrencilerine Teknoloji ve Kariyer Fırsatları

MediaMarkt Türkiye, gençlerin teknoloji ile bağını güçlendirmek ve geleceklerine katkı sağlamak amacıyla GenciMM adlı yenilikçi programı hayata geçiriyor. Program, 18-30 yaş arası üniversite öğrencilerine fırsatlar, etkinlikler ve kampüs elçileri aracılığıyla kariyer rehberliği sunmayı hedefliyor.

Programın kapsamı

Marka, Gaming, müzik, Barista CLUB, e- mobilite gibi farklı kategorilerde binlerce teknolojik ürünü müşterileriyle buluşturuyor. Konsept mağazalarında oluşturduğu özel deneyim alanları sayesinde gençlere teknolojiyi keyifle ve etkileşim içinde deneyimleme imkânı sunan MediaMarkt, bu deneyim dünyasını GenciMM aracılığıyla öğrencilere ayrıcalıklı fırsatlara dönüştürüyor.

Gençlere sunulan ayrıcalıklar

Programa katılan üniversite öğrencileri CLUB puan avantajları, özel indirimler, eğlenceli ve ilham verici etkinlikler ile MediaMarkt gibi dünya çapında tanınan ve güvenilen bir markanın çatısı altında çalışma ve kurumsal yaşamı deneyimleme fırsatı elde edecek. GenciMM, 18-30 yaş arası tüm üniversite öğrencilerinin başvurusuna açık olacak.

Tolga Ünvan'ın açıklaması

MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü Tolga Ünvan, "Gençlerin ortak ilgi alanlarını paylaşabilecekleri, yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir platform olarak tasarladığımız GenciMM ile üniversite öğrencilerine bütçe dostu fırsatlar da sunacağız. Özel indirimler, ekstra puanlar ve avantajlı alışveriş imkanlarıyla hem motivasyonlarını artırmak hem de teknolojiye erişimlerini daha kolay hale getirmeyi amaçlıyoruz. Üniversite öğrencileri aynı zamanda kariyer yolculuklarının da ilk adımlarını atıyorlar. Bu yolculukta da yanlarında yer almak hedefiyle kendilerini geliştirebilecekleri, ilham alabilecekleri, potansiyellerini keşfedebilecekleri özel etkinliklerimiz olacak. Özgün deneyimlerle zenginleşen GenciMM, gençlerin aradıkları her şeyi bulabilecekleri bir platform olarak onlarla büyüyüp şekillenecek" dedi.

MEDİAMARKT TÜRKİYE, GENÇLERİN TEKNOLOJİ VE DENEYİM DÜNYASIYLA OLAN BAĞINI GÜÇLENDİRMEK VE GELECEKLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA GENCİMM ADLI YENİLİKÇİ BİR PROGRAM HAYATA GEÇİRİYOR. PROGRAM, 18-30 YAŞ ARASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE FIRSATLAR, EĞLENCE VE İLHAM DOLU ETKİNLİKLER VE KAMPÜS ELÇİLERİ PROGRAMIYLA KARİYER REHBERLİĞİ SUNMAYA HAZIRLANIYOR.