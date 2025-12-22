DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,29 -0,25%
ALTIN
6.069,25 -1,62%
BITCOIN
3.849.646,57 -1,91%

MediaMarkt Türkiye GenciMM'i Başlatıyor: Üniversite Öğrencilerine Teknoloji ve Kariyer Fırsatları

MediaMarkt Türkiye, 18-30 yaş üniversite öğrencilerine yönelik GenciMM programını başlattı; indirimler, etkinlikler ve kampüs elçileriyle kariyer fırsatları sunacak.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:57
MediaMarkt Türkiye GenciMM'i Başlatıyor: Üniversite Öğrencilerine Teknoloji ve Kariyer Fırsatları

MediaMarkt Türkiye GenciMM'i Başlatıyor: Üniversite Öğrencilerine Teknoloji ve Kariyer Fırsatları

MediaMarkt Türkiye, gençlerin teknoloji ile bağını güçlendirmek ve geleceklerine katkı sağlamak amacıyla GenciMM adlı yenilikçi programı hayata geçiriyor. Program, 18-30 yaş arası üniversite öğrencilerine fırsatlar, etkinlikler ve kampüs elçileri aracılığıyla kariyer rehberliği sunmayı hedefliyor.

Programın kapsamı

Marka, Gaming, müzik, Barista CLUB, e- mobilite gibi farklı kategorilerde binlerce teknolojik ürünü müşterileriyle buluşturuyor. Konsept mağazalarında oluşturduğu özel deneyim alanları sayesinde gençlere teknolojiyi keyifle ve etkileşim içinde deneyimleme imkânı sunan MediaMarkt, bu deneyim dünyasını GenciMM aracılığıyla öğrencilere ayrıcalıklı fırsatlara dönüştürüyor.

Gençlere sunulan ayrıcalıklar

Programa katılan üniversite öğrencileri CLUB puan avantajları, özel indirimler, eğlenceli ve ilham verici etkinlikler ile MediaMarkt gibi dünya çapında tanınan ve güvenilen bir markanın çatısı altında çalışma ve kurumsal yaşamı deneyimleme fırsatı elde edecek. GenciMM, 18-30 yaş arası tüm üniversite öğrencilerinin başvurusuna açık olacak.

Tolga Ünvan'ın açıklaması

MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü Tolga Ünvan, "Gençlerin ortak ilgi alanlarını paylaşabilecekleri, yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir platform olarak tasarladığımız GenciMM ile üniversite öğrencilerine bütçe dostu fırsatlar da sunacağız. Özel indirimler, ekstra puanlar ve avantajlı alışveriş imkanlarıyla hem motivasyonlarını artırmak hem de teknolojiye erişimlerini daha kolay hale getirmeyi amaçlıyoruz. Üniversite öğrencileri aynı zamanda kariyer yolculuklarının da ilk adımlarını atıyorlar. Bu yolculukta da yanlarında yer almak hedefiyle kendilerini geliştirebilecekleri, ilham alabilecekleri, potansiyellerini keşfedebilecekleri özel etkinliklerimiz olacak. Özgün deneyimlerle zenginleşen GenciMM, gençlerin aradıkları her şeyi bulabilecekleri bir platform olarak onlarla büyüyüp şekillenecek" dedi.

MEDİAMARKT TÜRKİYE, GENÇLERİN TEKNOLOJİ VE DENEYİM DÜNYASIYLA OLAN BAĞINI GÜÇLENDİRMEK VE...

MEDİAMARKT TÜRKİYE, GENÇLERİN TEKNOLOJİ VE DENEYİM DÜNYASIYLA OLAN BAĞINI GÜÇLENDİRMEK VE GELECEKLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA GENCİMM ADLI YENİLİKÇİ BİR PROGRAM HAYATA GEÇİRİYOR. PROGRAM, 18-30 YAŞ ARASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE FIRSATLAR, EĞLENCE VE İLHAM DOLU ETKİNLİKLER VE KAMPÜS ELÇİLERİ PROGRAMIYLA KARİYER REHBERLİĞİ SUNMAYA HAZIRLANIYOR.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
51Talk, Gençleri COP30'da BM İklim Sahnesine Taşıyor
2
UEDAŞ Sokak Lambalarında LED Dönüşümünü Başlattı: 256 Bin Armatür Hedefi
3
Giresun’da fındık fiyatı yılbaşına günler kala yükseldi
4
Altında Yükseliş Sürüyor: Murat Polat 2026 Beklentisini Açıkladı
5
Şırnak İdil’de 75 bin Dekarlık Taşlık Araziler Tarıma Kazandırılıyor
6
Rize'de Çay Fabrikası Satışı Sonrası İşçilerle Tazminat Pazarlığı
7
Altında yılsonu hareketliliği: Jeopolitik riskler fiyatları yükseltiyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi