Ev Sahibi Türkiye'ye Rekor Talep: 500 Bin Konut İçin 8,84 Milyon Başvuru

Ev Sahibi Türkiye projesine rekor başvuru: 8 milyon 840 bin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü Ev Sahibi Türkiye projesi için başvurular 19 Aralık itibarıyla sona erdi. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvuru sürecinde toplam 8 milyon 840 bin başvuru alındı; bu başvuruların 5 milyon 242 bin adedi ise geçerli kabul edildi.

Projeye en çok başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelirken, özel kontenjanlarda en yüksek talep 1 milyon 326 bin başvuruyla Gençler kategorisinde görüldü. Proje kapsamında toplam 500 bin konut inşa edilecek ve Türkiye genelinde 81 ile dağıtılacak.

Kura süreci ve ödeme planı

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bundan sonraki adımları şöyle özetledi:

Kura tarihleri: Hak sahipleri 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

Başvuru ücreti: Başvuru aşamasında ödenen 5 bin TL başvuru ücreti, kurada çıkanların ödeyeceği peşinattan düşülecek; kurada çıkmayanlara iade edilecek.

Ödeme planı: Kurada hak kazananlar, sözleşmelerini imzaladıktan sonra ödemelerini yüzde 10 peşinat sonrasında 240 aya varan vadelerle yapacak. Taksitler 6 bin 750 TL'den başlayacak ve her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılacak.

Teslim takvimi: Konut teslimlerinin 2027 yılının Mart ayı gibi başlaması planlanıyor.

Kiralık konut arzı ve önerilen model

Projede İstanbul'a ayrıca 15 bin adet kiralık konut inşa edilecek. Özelmacıklı, bu adımın son yıllarda sorun yaşayan kiralık konut piyasasını düzenleme yönünde olumlu bir adım olduğunu vurguladı ancak kiralık arzının artırılması gerektiğini belirtti.

Kiralık sosyal konutlar için önerilen model ise bir çeşit Yap-İşlet-Devret yaklaşımı: Devlet, uygun Hazine arazilerini belirli şartlarla müteahhitlere tahsis edecek; inşaat maliyeti için sübvansiyonlar sağlanacak ve konutlar kiralık olarak arz edilecek. Fiyatlar çevre rayicinin belli oranda altında tutulacak ve yaklaşık 20 yıl sonra konutlar devlete devredilecek. Özelmacıklı, bu modelin Türkiye'de uygulanmasının konut sorununa ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

Sonuç: 'Ev Sahibi Türkiye'ye gelen rekor başvuru, kuranın ardından başlayacak sözleşme ve ödeme süreçleri ile teslim takvimi açısından kritik bir döneme girildiğini ortaya koyuyor. Kiralık konutlar ve önerilen Yap-İşlet-Devret modeli ise kalıcı çözümler için gündemdeki yerini koruyor.

ALTIN EMLAK GLOBAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA HAKAN ÖZELMACIKLI