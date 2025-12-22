DOLAR
Kırşehir'de Çiftçiler Yağış Bekliyor: Ziraat Odası Uyardı

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle çiftçilerin zor durumda olduğunu, uzun süreli kar yağışı beklentisi olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:59
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, tohumun toprakla buluşmasının ardından beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle çiftçinin zor durumda olduğunu belirterek durumu değerlendirdi.

Yağış yetersizliği üretimi tehdit ediyor

Toprak, İç Anadolu Bölgesi ve özellikle Kırşehir'de yağışların yetersiz kaldığını ifade etti. Ekim sezonunda tüm zorluklara rağmen çiftçilerin üretimden vazgeçmediğini, ekonomik şartlara rağmen kapısında duran ürünlerini satarak ekim yaptıklarını aktardı.

Yağışların istenilen seviyede olmamasının endişe oluşturduğunu vurgulayan Toprak, çiftçilerin durumunu anlatırken çoğu zaman çaresiz kaldıklarını söyledi.

"Çiftçinin işi Allah’a kaldı, dua ederek bekliyoruz"

Uzun süreli kar beklentisi ön planda

Toprak, yağış beklentisinin karşılanmadığını belirterek şunları söyledi: "İnşallah güzel yağışlar alırız diye düşünüyorum. İç Anadolu Bölgesi ve Kırşehir çiftçisinin şiddetli şekilde yağışlara ihtiyacı var. Sonbahar mevsimi için beklenen yağışlar düşmedi, yağışlar yetersiz geldi".

Çiftçilerin en büyük beklentisinin uzun süreli ve etkili kar yağışı olduğunu kaydeden Toprak, "Yaradan’dan talebimiz bu yönde. Her geçen yıl bir önceki yılı aratıyor. Kuraklık, üreticimizi her yıl biraz daha zorluyor" ifadelerini kullandı.

