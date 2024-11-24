Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 932 lira 72 kuruş olarak tespit edildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, önceki gün 15 milyon 532 bin 450 lira olan işlem hacmi, bu kez 18 milyon 886 bin 975 lira olarak kaydedildi.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyat Belirlemeleri

Dün ayrıca, 1 milyon 584 bin metreküp gaz ticaret miktarı belirlenirken, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 529 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 336 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Piyasa Arzı

Türkiye'ye dün toplam 198 milyon 765 bin 631 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 198 milyon 36 bin 940 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.