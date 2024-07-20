Su faturalarınızı hemen kontrol edin! Bir vatandaş görünce gözlerine inanamadı

Kapaklı Atatürk Mahallesi Nadide Sokak'ta oturan Onur Öztürk, 17 Temmuz Çarşamba günü gelen faturayı gördüğünde gözlerine inanamadı. Kızını çağırarak faturayı incelettiren Öztürk, "Ben gözlerime inanamadım, kızım da 268 bin lira olduğunu doğrulayınca ne yapacağımı şaşırdım" dedi.





FATURA YANLIŞI ANLAŞILDI

Öztürk, faturayı inceler incelemez Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ni (TESKİ) aradı. "İlk başta 268 lira fatura geldiğini düşündüm" diyen Öztürk, faturayı daha detaylı incelediğinde rakamın 268 bin lira olduğunu fark etti. TESKİ'yi arayarak durumu anlatan Öztürk, "Siz beni toprak ağası mı sandınız? Bu fatura nedir?" şeklinde tepki gösterdi. TESKİ yetkilileri, faturada bir yanlışlık olduğunu belirterek, Kapaklı’daki TESKİ şubesine gitmesini önerdi. Yapılan incelemeler sonucunda, fatura endeksinin yanlış girildiği ve 524 yerine 5 bin 244 olarak yazıldığı anlaşıldı. Bu düzeltmenin ardından Öztürk’ün faturası 407 liraya indirildi. Öztürk, "Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor" ifadelerini kullandı.