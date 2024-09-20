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Kütlü Pamuk Fiyatında Yeni Gelişme: 28 Lira

ANTBİRLİK, kütlü pamuğun kilogramını 28 liradan alacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:15
Kütlü Pamuk Fiyatında Yeni Gelişme: 28 Lira

ANTBİRLİK'ten Kütlü Pamuk Alım Fiyatı Açıklaması

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kütlü pamuk alım fiyatını duyurdu. Yavuz, kilogram başına alım fiyatının 28 lira olduğunu belirtti.

Üreticinin Yanında Durma Vurgusu

Yavuz, yaptığı açıklamada birlik olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade etti. Pamuk üretiminde herhangi bir düşüş yaşanmaması için alım fiyatını yüksek tuttuklarını söyledi.

Fiyat Belirleme Sürecinde Değerlendirmeler

“Pamuk fiyatlarını belirlerken çok sayıda unsuru değerlendirdik. Risk alarak kütlü pamuğun kilogramını 28 liradan almaya karar verdik. Ayrıca bir dönüm pamuk toplama ücretini de 1250 lira olarak belirledik.” diyen Yavuz, üreticilerin gelirlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı...

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kütlü pamuğun kilogramının 28 liradan alınacağını bildirdi.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı...

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kütlü pamuğun kilogramının 28 liradan alınacağını bildirdi.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı...

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kütlü pamuğun kilogramının 28 liradan alınacağını bildirdi.

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