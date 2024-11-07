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Doğal Gaz Piyasasındaki Güncel Fiyatlar ve Veriler

Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar ve işlem hacmi arttı, işte detaylar.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:17
Doğal Gaz Piyasasındaki Güncel Fiyatlar ve Veriler

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatlarının Durumu

Spot doğal gaz piyasasında, 1000 metreküp gazın referans fiyatı dün, 12.295 lira olarak belirlendi. Bu durum, piyasa dinamikleri açısından önemli bir gösterge oluşturuyor.

İşlem Hacmindeki Artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında gerçekleştirilen işlem hacmi 17.736.410 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün 6.894.635 lira olarak açıklanmıştı, yani dikkat çeken bir artış gözlemleniyor.

Gaz Ticaret Miktarları

Dün itibarıyla, spot doğal gaz ticaret miktarı 1.451.000 metreküp olarak belirlendi. Ayrıca, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.909,75 lira, satış fiyatı ise 11.680,25 lira olarak kaydedildi.

Türkiye'ye Gelen Doğal Gaz Miktarı

Türkiye’ye dün toplam 190.688.200 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 190.336.612 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu gelişmeler, doğal gaz piyasasındaki hareketliliği göstermektedir.

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