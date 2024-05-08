Dolar kurunda deprem etkisi yaratan tahmin! Kıyıda köşede dolar biriktirenler dikkat

Fransa'nın önde gelen bankalarından BNP Paribas, Türkiye ekonomisi ve Türk lirası ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Banka, yıl sonu dolar/TL tahminini 36 olarak belirtti. Bu tahmin, mevcut döviz kuru seviyeleri ve diğer ekonomik göstergeler göz önüne alındığında yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir öngörü.

BNP Paribas, Türkiye'de enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir şekilde düşeceğini öngörüyor. Bu düşüş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileriyle paralel ilerliyor. Banka, yılsonu enflasyon tahminini %40 seviyesinde sabit tutarak, ek bir artış öngörmediğini belirtti.

Türkiye'nin cari işlemler dengesinde iyileşme eğiliminin başladığını vurgulayan BNP Paribas, Türk lirası ve devlet tahvillerine yönelik pozitif bir yaklaşım sergiledi. Türk lirasının önümüzdeki aylarda cazip bir taşıma fırsatı sunacağı düşüncesini dile getiren banka, uzun vadeli TL pozisyonlanmasının zamanla arttığına dikkat çekti.





BNP Paribas, yatırımcıların 2 yıl vadeli Türk devlet tahvillerine ilgi göstermesini önerdi. Özellikle, sıfır kuponlu tahvillerin yüksek reel getiriler sunması, yatırımcılar için cazip bir fırsat olarak değerlendirildi. Banka, 2 yıl vadeli gösterge Şubat 2026 tahvilinin yatırımcılar için uygun bir seçenek olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, BNP Paribas'ın bu değerlendirmeleri, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için Türk lirası ve devlet tahvillerine yönelik önemli bilgiler sunuyor. Yatırımcıların, BNP Paribas'ın tavsiyelerini göz önünde bulundurarak Türkiye piyasalarındaki fırsatları değerlendirmesi öneriliyor.

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