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Dolar/TL 37,98 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 37,98 seviyesine ulaştı. Yatırımcılar ABD'deki belirsizlikleri takip ediyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:12
Dolar/TL 37,98 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 37,9830 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9417'den tamamladı.

Bugün saat 09.00 itibarıyla Dolar/TL, yüzde 0,1 yükselişle 37,9830 seviyesinden işlem görmekte. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 41,0630'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 primle 49,0440'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 104,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizliklerin etkisiyle varlık fiyatları karışık bir seyir izliyor. Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında izlediği ekonomi ve ticaret politikaları küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın toplantısında, tarifelerin duyurulmasının ardından hemen yürürlüğe gireceğini belirtti ve "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek." dedi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını kaydederek, Trump'ın izleyeceği politikalara yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu aktardı.

Bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceği ifade ediliyor. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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