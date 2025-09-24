Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasası (Salı - Çarşamba)

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Salı ve Çarşamba döviz alış-satış fiyatları: USD, EUR, GBP ve İsviçre frangı kurları listelendi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 17:11
İSTANBUL

ABD Doları — Salı Alış:41,4000 Satış:41,4010 | Çarşamba Alış:41,4580 Satış:41,4590

Avro — Salı Alış:48,9120 Satış:48,9130 | Çarşamba Alış:48,6920 Satış:48,6930

Sterlin — Salı Alış:56,0130 Satış:56,0230 | Çarşamba Alış:55,7350 Satış:55,7450

İsviçre frangı — Salı Alış:52,3090 Satış:52,3190 | Çarşamba Alış:52,1580 Satış:52,1680

ANKARA

ABD Doları — Salı Alış:41,3700 Satış:41,4500 | Çarşamba Alış:41,4280 Satış:41,5080

Avro — Salı Alış:48,8720 Satış:48,9520 | Çarşamba Alış:48,6520 Satış:48,7320

Sterlin — Salı Alış:55,9530 Satış:56,1630 | Çarşamba Alış:55,6750 Satış:55,8850

Not: Veriler, İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatlarını göstermektedir.

