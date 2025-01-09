Döviz Kurlarında Son Durum - İstanbul ve Ankara

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarındaki son güncel alış ve satış fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:44
Döviz Kurlarında Son Durum - İstanbul ve Ankara

Döviz Kurlarında Güncel Gelişmeler

İstanbul ve Ankara'da serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

İstanbul Piyasa Verileri

ABD Doları: Alış: 35,3630 | Satış: 35,3640
Avro: Alış: 36,4030 | Satış: 36,4040
Sterlin: Alış: 43,6180 | Satış: 43,6270
İsviçre Frangı: Alış: 38,8100 | Satış: 38,8170

Ankara Piyasa Verileri

ABD Doları: Alış: 35,3330 | Satış: 35,4130
Avro: Alış: 36,3630 | Satış: 36,4430
Sterlin: Alış: 43,5580 | Satış: 43,7680

Döviz piyasasındaki bu değişiklikler, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için önemli veriler sunmaktadır.

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