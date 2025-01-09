Döviz Kurlarında Son Durum - İstanbul ve Ankara

Döviz Kurlarında Güncel Gelişmeler
İstanbul ve Ankara'da serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:
İstanbul Piyasa Verileri
ABD Doları: Alış: 35,3630 | Satış: 35,3640
Avro: Alış: 36,4030 | Satış: 36,4040
Sterlin: Alış: 43,6180 | Satış: 43,6270
İsviçre Frangı: Alış: 38,8100 | Satış: 38,8170
Ankara Piyasa Verileri
ABD Doları: Alış: 35,3330 | Satış: 35,4130
Avro: Alış: 36,3630 | Satış: 36,4430
Sterlin: Alış: 43,5580 | Satış: 43,7680
Döviz piyasasındaki bu değişiklikler, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için önemli veriler sunmaktadır.