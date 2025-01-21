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DTÖ'den Tedarik Zinciri Uyarısı: Yoğunlaşma Tehdidi

DTÖ Genel Direktörü, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Küresel ekonomik büyüme için dayanıklı zincirlere ihtiyaç var.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:53
DTÖ'den Tedarik Zinciri Uyarısı: Yoğunlaşma Tehdidi

DTÖ'den Kritik Tedarik Zinciri Uyarısı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve merkezi olmayan bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Dünya Ekonomik Forumu'nda Açıklamalar

Okonjo-Iweala, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "Belirsiz Zamanlarda Büyümeyi Bulmak" oturumunda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Küresel ekonomik büyümede dayanıklı tedarik zincirlerinin önemine vurgu yaparak, "Belirli sektörlerde tedarik zincirlerinin veya imalatın aşırı yoğunlaştığını gördük." dedi.

Tekelleşme ve Riskler

Okonjo-Iweala, dünya genelinde belirli tedarik zincirlerinin ve üretim süreçlerinin aşırı yoğunlaşmasını eleştirerek, "Dünyanın ihtiyaç duyduğu çiplerin yüzde 90'ının veya minerallerin yüzde 70’inin tek bir yerde üretilmesi normal değil. Aşıların da yüzde 80'inin 10 ülkeden ihraç edilmesi normal değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitlilik ve Dayanıklılık

Dayanıklılık için iş dünyasının üretimi çeşitlendirme ve merkezi dağıtım sürecine girdiğini hatırlatan Okonjo-Iweala, DTÖ'nün ülkelerin ekonomilerini güçlendirmelerine ve yatırım çekmelerine destek olacak araçlar geliştirdiğini belirtti. Bu yaklaşımın istihdamı artırabileceğine dikkat çekti.

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