DTÖ: Küresel Ticaret Yoksullukla Mücadelede Tek Başına Yeterli Değil

Küresel Ticaret ve Yoksulluk Mücadelesi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yayımladığı "2024 Dünya Ticaret Raporu" ile küresel ticaretin yoksullukla mücadelede tek başına yeterli olmadığını ortaya koydu. Örgüt, ekonomiler arasındaki uçurumun kapanması için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Raporun Temel Bulguları

Raporda, küresel ticaretin birçok ülkede yoksulluğun azaltılmasına katkı sağladığı ancak bu katkının yetersiz kaldığı ifade edildi. Yoksullukla mücadelede sosyal önlemlerin ve uluslararası işbirliğinin önemine değinildi. DTÖ, küresel ticaretin daha kapsayıcı hale gelmesi için mesleki eğitim, rekabet politikaları, iyi altyapı ve sağlam finansal piyasaların oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Küresel Eşitsizlik ve Yoksul Ülkeler

Raporda, 2022 Küresel Eşitsizlik Raporu’na atıfta bulunularak, küresel gelir eşitsizliğinin 110 yıl geriye gittiği belirtiliyor. En zengin %10’luk kesimin geliri, en alt %50'lik kesimden 38 kat daha yüksek. Yoksul ülkelerin, ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlarda azalma gösterdiği, bunun yoksul hane halkları, kadınlar ve küçük işletmeler üzerinde orantısız etkiler yarattığı ifade edildi.

DTÖ Genel Direktörü'nden Açıklamalar

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, raporun kritik bulgularını değerlendirerek, ticaretin yoksulluğun azaltılması ve ortak refahın sağlanmasındaki dönüştürücü rolünü vurguladı. Okonjo-Iweala, "Ticaretin ve DTÖ’nün, geride kalan ekonomilere daha iyi hizmet etmesi için atılacak daha pek çok adım bulunuyor," dedi.