Emekli zammı yetmediyse bir müjde daha var! İkinci zam için o tarihe dikkat

Emeklilere yapılan zam miktarına tepki gösterenler için müjdeli haber geldi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılında geçerli olacak en düşük emekli maaşının 10.000 TL olarak açıklanmasının ardından, emeklilere ikinci bir zamın yolda olduğunu duyurdu. Erdursun'un açıklamaları, 16 Ocak'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranını %42,56 olarak açıklamasının ardından geldi. Ancak emekliler, bu zam oranından memnun kalmamıştı. İşte detaylar...





EMEKLİLERE YAPILAN ZAM MİKTARI İÇİN MÜJDELİ HABER

Erdursun, en düşük emekli maaşının neden düşük açıklandığına dair gerekçeleri paylaştı. Yaklaşık 16 milyon emeklinin özellikle taban aylık noktasında 11.250-12.000 TL beklentisinde olduğunu belirten Erdursun, sınırlı artışın 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerden kaynaklandığını ifade etti. Erdursun'a göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle İstanbul, Ankara ve birçok şehirde belediye seçimlerini kazanma hedefi, emekli zammını seçim öncesine çekme ihtimalini artırıyor. Geçen sene uygulanan benzer bir düzenleme ile en düşük emekli maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi açıklamalarıyla 7.500 TL'ye çıkarılmıştı.





Erdursun'un verdiği bilgilere göre, bu yıl Mart'ın ilk günleri itibariyle benzer bir düzenlemeyle en düşük emekli maaşında bir artış yaşanabilir. Bu durum, emeklilere ikinci bir zam müjdesi olarak değerlendiriliyor ve yerel seçim öncesinde emeklilerin yüzünü güldürecek bir gelişme olarak bekleniyor.