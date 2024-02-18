Evinde doğalgaz bağlı olanlar yandı! O tarihten sonra 150 TL daha fazla ödeyeceksiniz

Türkiye genelindeki konut sahipleri için müjdeli bir haber: 14 Mayıs seçimleri öncesinde başlatılan bir uygulama kapsamında, 31 Mart seçim sonuçları göz önünde bulundurularak hayata geçirilen bir proje ile bir yıl boyunca konutlara ücretsiz doğalgaz verilecek. Bu dev kampanya ile hane sahipleri, ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarını bir yıl boyunca hiçbir maliyet olmadan karşılayabilecekler.

Türkiye genelinde konutlarda kullanılan doğalgazın metreküp maliyeti, dağıtım bedeli ve vergiler dahil olmak üzere ortalama olarak 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında, bu kampanya ile vatandaşlardan bir yıl boyunca aylık 151.75 lira talep edilmeyecek ve 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Kampanya kapsamında bir yıl boyunca ücretsiz sağlanacak 25 metreküplük doğalgazın değeri bin 821 lira olarak belirlendi. Hane sahipleri, bu avantajdan yararlanmak için başvurularını 1 Mayıs'a kadar gerçekleştirebilirler. Son başvuru tarihi olan 1 Mayıs'a kadar yapılan başvurular, 14 Mayıs seçimleri sonrasında başlayacak ve bir yıl boyunca devam edecek olan bu özel kampanyadan yararlanma şansı sunacak. Türkiye genelindeki konut sahipleri, bu fırsatı kaçırmamak adına hemen başvurularını yapabilirler.





Ücretsiz doğalgaz kampanyası ile birlikte, vatandaşlar hem kış aylarında konforlu bir ısınma sağlayacak hem de günlük yaşamlarında kullanılan sıcak su ihtiyacını karşılamak adına ek bir maliyete katlanmamış olacaklar. Bu süre zarfında doğalgazın 25 metreküpü, hanelere ek bir yük getirmeyecek ve bu önemli enerji kaynağı ücretsiz olarak sunularak Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerine de katkı sağlanmış olacak.

Son başvuru tarihi olan 1 Mayıs'a kadar başvurularını gerçekleştiren hane sahipleri, kampanya süresince düzenli olarak doğalgaz kullanımının tadını çıkaracaklar. Türkiye genelindeki konut sahipleri, bu benzersiz fırsattan yararlanmak için 1 Mayıs'a kadar başvurularını yapmalı ve kendilerini bir yıl boyunca ücretsiz doğalgazın avantajlarıyla ödüllendirmelidirler. Bu kampanya, enerji maliyetleri konusunda hane bütçelerine destek sağlayarak Türkiye'nin enerji politikalarına önemli bir katkıda bulunuyor.