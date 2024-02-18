Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Evinde doğalgaz bağlı olanlar yandı! O tarihten sonra 150 TL daha fazla ödeyeceksiniz

Ücretsiz doğalgaz devri sonunda başlıyor! Tam 1 yıl boyunca geçerli olacak! Başvurular Mayıs ayında sonlanacak! Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 18.02.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 11:04
Evinde doğalgaz bağlı olanlar yandı! O tarihten sonra 150 TL daha fazla ödeyeceksiniz

Türkiye genelindeki konut sahipleri için müjdeli bir haber: 14 Mayıs seçimleri öncesinde başlatılan bir uygulama kapsamında, 31 Mart seçim sonuçları göz önünde bulundurularak hayata geçirilen bir proje ile bir yıl boyunca konutlara ücretsiz doğalgaz verilecek. Bu dev kampanya ile hane sahipleri, ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarını bir yıl boyunca hiçbir maliyet olmadan karşılayabilecekler. 

Türkiye genelinde konutlarda kullanılan doğalgazın metreküp maliyeti, dağıtım bedeli ve vergiler dahil olmak üzere ortalama olarak 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında, bu kampanya ile vatandaşlardan bir yıl boyunca aylık 151.75 lira talep edilmeyecek ve 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Kampanya kapsamında bir yıl boyunca ücretsiz sağlanacak 25 metreküplük doğalgazın değeri bin 821 lira olarak belirlendi. Hane sahipleri, bu avantajdan yararlanmak için başvurularını 1 Mayıs'a kadar gerçekleştirebilirler. Son başvuru tarihi olan 1 Mayıs'a kadar yapılan başvurular, 14 Mayıs seçimleri sonrasında başlayacak ve bir yıl boyunca devam edecek olan bu özel kampanyadan yararlanma şansı sunacak. Türkiye genelindeki konut sahipleri, bu fırsatı kaçırmamak adına hemen başvurularını yapabilirler.

ücretsiz doğalgaz başvuru

Ücretsiz doğalgaz kampanyası ile birlikte, vatandaşlar hem kış aylarında konforlu bir ısınma sağlayacak hem de günlük yaşamlarında kullanılan sıcak su ihtiyacını karşılamak adına ek bir maliyete katlanmamış olacaklar. Bu süre zarfında doğalgazın 25 metreküpü, hanelere ek bir yük getirmeyecek ve bu önemli enerji kaynağı ücretsiz olarak sunularak Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerine de katkı sağlanmış olacak.

Son başvuru tarihi olan 1 Mayıs'a kadar başvurularını gerçekleştiren hane sahipleri, kampanya süresince düzenli olarak doğalgaz kullanımının tadını çıkaracaklar. Türkiye genelindeki konut sahipleri, bu benzersiz fırsattan yararlanmak için 1 Mayıs'a kadar başvurularını yapmalı ve kendilerini bir yıl boyunca ücretsiz doğalgazın avantajlarıyla ödüllendirmelidirler. Bu kampanya, enerji maliyetleri konusunda hane bütçelerine destek sağlayarak Türkiye'nin enerji politikalarına önemli bir katkıda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Cebinde İstanbulkart taşıyanlar eyvah diyecek! Her seferinde cebinizden bu tutar çekilecek

Cebinde İstanbulkart taşıyanlar eyvah diyecek! Her seferinde cebinizden bu tutar çekilecek

İster çalışan ister emekli fark etmiyor! Başvuru yapanlar 10 gün içinde 3.300 TL ödeme alacak

İster çalışan ister emekli fark etmiyor! Başvuru yapanlar 10 gün içinde 3.300 TL ödeme alacak

Ayda 1000 TL öderim diyen araziyi kapar! Milli Emlak gemileri yaktı

Ayda 1000 TL öderim diyen araziyi kapar! Milli Emlak gemileri yaktı

Bunu yapmayan ev sahipleri şimdi hapı yuttu! Bahane kabul edilmeden 6000 TL'leri gidecek!

Bunu yapmayan ev sahipleri şimdi hapı yuttu! Bahane kabul edilmeden 6000 TL'leri gidecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz bedava oldu! Artık fatura gelmeyecek, tek kuruş ödemeyecekler
2
Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek
3
Ayda 1000 TL öderim diyen araziyi kapar! Milli Emlak gemileri yaktı
4
Otomatik vitesli otomobillerde liste değişti! En ucuzu artık bu fiyattan satılıyor!
5
81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!
6
Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek
7
Evinde doğalgaz bağlı olanlar yandı! O tarihten sonra 150 TL daha fazla ödeyeceksiniz

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

C vitaminini uzaklarda aramayın! Akıllara gelmeyen o besin C vitamini deposu çıktı

Altın ve dolarda fırtınalar kopacak! Altın kahini kesin tarih verdi: Kimse inanamayacak

Cebinde İstanbulkart taşıyanlar eyvah diyecek! Her seferinde cebinizden bu tutar çekilecek

Survivor'da ağızları açık bırakan ayrılık! Daha fazla dayanamadı: Acun apar topar gönderdi

Herkesin evinde var! Günde bir avuç yiyen enerji patlaması yaşıyor

İlaçları çöpe attıran ağrı kesici çay! Migrenden mide bulantısına hepsini bıçak gibi kesiyor

Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

Ayda 1000 TL öderim diyen araziyi kapar! Milli Emlak gemileri yaktı

Bunu yapmayan ev sahipleri şimdi hapı yuttu! Bahane kabul edilmeden 6000 TL'leri gidecek!

İster çalışan ister emekli fark etmiyor! Başvuru yapanlar 10 gün içinde 3.300 TL ödeme alacak