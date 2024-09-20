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Eylülde Tüketici Güveni Yüzde 2,4 Arttı

Tüketici güven endeksi eylül ayında %2,4 artış göstererek 78,2'ye ulaştı. TÜİK verilerine göre iyileşme devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:14
Eylülde Tüketici Güveni Yüzde 2,4 Arttı

Eylülde Tüketici Güven Endeksi Arttı

Tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %2,4 artış göstererek 78,2 seviyesine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait detaylı verileri kamuoyuyla paylaştı.

TÜİK ve Merkez Bankası İşbirliği

Verilere göre, Tüketici Eğilim Anketi sonuçları ışığında hesaplanan bu endeks, Ağustos ayında 76,4 olarak belirlenmişti. Eylül ayında, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işbirliği ile bu değer 78,2'ye ulaştı.

Maddi Durumda Artış Görüldü

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks, geçen ay 63,1 iken, eylülde %2,8'lik bir artışla 64,8 seviyesine çıktı.

Gelecek Beklentileri İyileşiyor

Gelecek 12 ayda hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise Ağustos ayında 76,6 iken, Eylül ayında %1 artışla 77,4'e yükseldi. Ayrıca, gelecek 12 ayda genel ekonomik durum beklentisi endeksi de %4,2 artış göstererek 74,5 seviyesine yükseldi.

Dayanıklı Tüketim Mallarına İlgi Artıyor

Son olarak, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ağustos ayında 94,3'tan, Eylül'de %2 artışla 96,2'ye yükseldi.

Tüm bu veriler, tüketici güveninde olumlu bir seyir olduğunu ortaya koyuyor.

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