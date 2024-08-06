Güncel Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı

Bugün altının gram fiyatı, 2,574 liradan işlem görmekte. Dün ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle, gram altın 2,537 lira seviyesine kadar düştü ve günü %1,08 azalarak 2,581 liradan kapattı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Fiyatları

Güncel verilere göre çeyrek altın fiyatı 4,310 lira, Cumhuriyet altını ise 17,172 lira seviyesinden satılmakta.

Altın ve Ons Fiyatında Düşüş Eğilimi

Altının ons fiyatı da dünkü kapanışta %1,32 azalış göstererek 2,410 dolarda günü tamamladıktan sonra, şu anda %0,30 düşüşle 2,402 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalardaki Endişeler ve Faiz İndirimleri

ABD'de ekonomik resesyon endişelerinin artmasıyla birlikte global hisse senedi piyasalarında sert düşüşler yaşandı. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) acil toplanarak faiz indirme olasılığı piyasaları sarstı.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, olası acil faiz indiriminin Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde yorumlanabileceğine dikkat çekti. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarındaki düşüşleri desteklerken, Fed'in faiz indirimine gitmesinin altının ons fiyatını olumlu yönde etkileyebileceği vurgulandı.

Dikkate Alınacak Veriler

Bugün, ABD'de dış ticaret dengesi ve Avrupa Bölgesi’nde perakende satış rakamları takip edilecek. Teknik açıdan bakıldığında, altının ons fiyatında 2,435 dolar seviyesi direnç, 2,350 dolar seviyesi ise destek konumunda.