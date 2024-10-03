Güncel Dolar ve Euro Fiyatları İstanbul Serbest Piyasada Açıklandı

Serbest Piyasa Döviz Fiyatları
İstanbul serbest piyasada döviz ticareti, 27 Ekim 2023 itibarıyla yeni fiyatlarla başladı. Dolar, 34,2220 lira seviyesinden işlem görürken, avro fiyatı ise 37,8630 lira olarak belirlendi.
Döviz Cinslerinin Güncel Fiyatları
Serbest piyasada, dolar 34,2200 liradan alınırken, satış fiyatı 34,2220 lira olarak kaydedildi. Öte yandan, avronun alım fiyatı 37,8610 lira olurken, satış fiyatı 37,8630 lira oldu.
Dünki Fiyatlarla Karşılaştırma
Bir gün önce, doların satış fiyatı 34,2200 lira, avronun satış fiyatı ise 37,8590 lira olarak tespit edilmişti.