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Hazine Bakanı Şimşek New York'ta Yatırımcılarla Buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, New York'ta Citibank'ın düzenlediği yatırımcı toplantılarına katıldı ve ekonomik hedefleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 08:54
Hazine Bakanı Şimşek New York'ta Yatırımcılarla Buluştu

Hazine Bakanı Şimşek, New York'ta Yatırımcılarla Buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta önemli yatırımcı toplantılarına katıldı. Citibank ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantılarda, bazı ABD’nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinin kıdemli fon yöneticileri ve ekonomistleri bir araya geldi.

BM Genel Kurulu ve Yatırımcı Görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dünya çapında önemli bir diplomatik etkinlik olarak görülen BM Genel Kurulu'nda çeşitli dünya liderleriyle bir araya gelirken, Bakan Şimşek, yatırımcılarla detaylı görüşmeler yaptı. Toplantılarda, Türkiye’nin ekonomik hedefleri ve stratejik avantajları masaya yatırıldı.

Doğrudan Yatırımları Artırmayı Hedefliyoruz

Bakan Şimşek, Citibank'ın düzenlediği 3 ayrı yatırımcı toplantısında, Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerine dikkat çekti. Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından gerçekleştirilen bir yuvarlak masa toplantısına katılarak, Türk ve ABD iş dünyası temsilcileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantılar, basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve Bakan Şimşek, Türkiye'nin sahip olduğu stratejik avantajları detaylı bir şekilde anlattı. Hazine ve Maliye Bakanı'nın ABD'deki yatırımcı toplantılarına bugün de devam edeceği bilgisi edinildi.

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