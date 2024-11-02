İhracat Rakamlarında Yüzde 3,2 Artış

İhracatta Önemli Artış
Bolat, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında arttığını duyurdu. Bu artışla birlikte toplam ihracat değeri 216,4 milyar dolar olarak kaydedildi.
Bolat, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında arttığını duyurdu. Bu artışla birlikte toplam ihracat değeri 216,4 milyar dolar olarak kaydedildi.
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