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İhracat Rakamlarında Yüzde 3,2 Artış

2024 yılının ilk 10 ayında ihracat 216,4 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:44
İhracat Rakamlarında Yüzde 3,2 Artış

İhracatta Önemli Artış

Bolat, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında arttığını duyurdu. Bu artışla birlikte toplam ihracat değeri 216,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

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