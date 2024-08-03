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Kara Yollarında Trafik Durumu ve Çalışmalar

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 08:34
Kara Yollarında Trafik Durumu ve Çalışmalar

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam etmekte. Bu süreçte sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uyum göstermeleri önem arz ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu raporuna göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Akmeşe-Adapazarı kavşakları arasında, Ankara-İstanbul yönünde bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, trafik akışı karşı istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde, Belevi Viyadüğü'nde yapılan bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

TAG Otoyolu

TAG Otoyolu'nda, Osmaniye Batı-Toprakkale kavşaklarında 0-1. kilometreler arasındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla, trafik Gaziantep yönünden iki yönlü olarak devam ediyor. Toprakkale gişesi giriş-çıkış kolları da trafiğe kapalı.

Kayseri-Kırşehir Yolu

Kayseri-Kırşehir yolu'nda, 86-95. kilometreler arasındaki bordür çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Eskişehir-Afyon Karayolu

Eskişehir-Seyitgazi-Eskişehir-Afyon il sınırı yolu'nda, 71-93. kilometre arasındaki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun Yolu

Sinop-Samsun yolu'ndaki 47-48. kilometreler arasında üst geçit düzenlemeleri devam ediyor. Bu nedenle iki yönlü ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan Yolu

Diyarbakır-Silvan yolu'nun 40-45. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında, ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Şavşat-Ardahan Yolu

Artvin-Şavşat-Ardahan yolu'ndaki 0-45. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışmaları nedeniyle güzergah kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı Yolu

Korkuteli-Elmalı yolu'ndaki 28-29. kilometrelerde patlatmalı kazı çalışmaları yapılacak. Bu çalışma sırasında 10.00-17.00 saatleri arasında yol aralıklarla kapatılacak.

Devrek-Çaycuma-Bartın Yolu

Devrek-Çaycuma-Bartın yolu'nda, 7-28. kilometreler arasındaki asfalt sathi kaplama işlemleri yüzünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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