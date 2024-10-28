DOLAR
34,29 -0,02%
EURO
37,07 0,03%
ALTIN
3.012,12 0,51%
BITCOIN
2.342.156,92 -0,76%

Kastamonu'da Jeotermal Kaynak Arama İhalesi

Kastamonu'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak. İhaleye ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:53
Kastamonu'da Jeotermal Kaynak Arama İhalesi

Kastamonu'da Jeotermal Kaynak Arama İhalesi

Kastamonu'da doğal mineralli su ve jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale düzenlenecek. Kastamonu İl Özel İdaresi İl Daimi Encümen Başkanlığı tarafından yapılan duyuru, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna iletildi.

İhale Detayları

İhaleye konu olan alan, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, toplam 4,798.64 hektarlık bir bölgeyi kapsamaktadır. İhaleye katılacak olanlar, açık teklif usulüyle tekliflerini sunacaklardır.

İhale Tarihi ve Yeri

İhale, 12 Kasım tarihinde saat 11:00'de Kastamonu Valilik Binası'nın İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Potansiyel yatırımcılar, belirlenen süre içerisinde teklifte bulunmak üzere davet edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeytin Üreticileri Yağmuru Bekliyor
2
Türkiye'nin Ağustos Ayındaki Doğal Gaz İthalatı Artış Gösterdi
3
Ağustos Ayında Türkiye'de Elektrik Üretiminde Düşüş: Doğal Gaz Santralleri Lider
4
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Sivil Toplum Kuruluşlarından Mesajlar
5
Balkan Şampiyonu Bisikletçi Haktan Ramazan Sayan
6
Kripto para hesabı olanlar yandı! Hemen hesabınızı kontrol edin: Paranız buhar olmuş olabilir
7
Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek