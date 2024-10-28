Kastamonu'da Jeotermal Kaynak Arama İhalesi

Kastamonu'da doğal mineralli su ve jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale düzenlenecek. Kastamonu İl Özel İdaresi İl Daimi Encümen Başkanlığı tarafından yapılan duyuru, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna iletildi.

İhale Detayları

İhaleye konu olan alan, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, toplam 4,798.64 hektarlık bir bölgeyi kapsamaktadır. İhaleye katılacak olanlar, açık teklif usulüyle tekliflerini sunacaklardır.

İhale Tarihi ve Yeri

İhale, 12 Kasım tarihinde saat 11:00'de Kastamonu Valilik Binası'nın İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Potansiyel yatırımcılar, belirlenen süre içerisinde teklifte bulunmak üzere davet edilmektedir.