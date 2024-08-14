Katılımevim Yeni Bir Katılım Bankası Kurma Yolunda

Katılımevim'in Yeni Adımı

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., yeni bir katılım bankası kurmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Yenilikçi Çözümler Hedefleniyor

Şirket, bu adımın ardından müşterilerine sunduğu güvenilir ve yenilikçi finansal hizmetleri daha da geliştirmeyi planlıyor. Yapılan açıklamada, Katılımevim'in Türkiye'nin tasarruf finansman sektöründeki lider konumunu pekiştireceği vurgulandı.

Sektör Çeşitlerine Odaklanma

Kurulacak yeni katılım bankası, tarım ve hayvancılık, sanayi ve üretim tesisleri, savunma sanayi ve madencilik gibi çeşitli sektörlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Ek olarak, modern finansal ihtiyaçlara yanıt vererek geniş bir hizmet yelpazesi sunulacak.

Genel Müdür Özcan'dan Açıklamalar

Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, şirketin bu süreçte büyüme stratejileri doğrultusunda bankacılık sektöründe de hizmet verecek olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Özcan, "Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda tüm altyapıyı tamamladık. Katılım bankacılığına yeni bir soluk ve dinamizm getireceğimize inanıyoruz." dedi.