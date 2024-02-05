Kimliğiyle başvuran o tarihte 7.609 TL ödeme alacak! Tek şart bile yetiyor

Devlet, dar gelirli ailelere yönelik maddi destekleri sürdürerek, evde bakım maaşı ödemelerine devam ediyor. Evde bakım maaşı, engelli vatandaşlara bakan ailelere düzenli olarak her ay ödeniyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı sistemde onaylanan başvurular sonucunda, her ayın 15 ila 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına ödemeler yapılıyor. Bu kapsamda, engelli bireylere bakan ailelere verilen destek miktarı 5 bin 97 liradır. Ancak, şubat ayında bu ödemeler zamlı olarak yapılacak ve hesaplara 7 bin 608 TL yatırılacaktır. İşte detaylar...





DAR GELİRLİ AİLELERE YÖNELİK MADDİ DESTEK ÖDEMESİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak bakımlarının evde yapılmasına öncelik verdiklerini belirtti. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin aileleriyle birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek sağlandığını ifade etti. Bakan Göktaş, bu yardımların ailelerin yaşam kalitelerini artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, bu kapsamda yapılan ödemelerin şubat ayında zamlı olarak gerçekleşeceğini duyurdu. Bu desteklerin, engelli bireylere bakım veren ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi hedefleyen bir sosyal yardım programı olduğu altını çizdi.





Önemli bir güncellemeyle, Şubat ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenleme, Evde Bakım Yardımı ödemelerini etkileyecek. Ocak ayında gerçekleşen bu düzenleme, hak sahiplerine yapılacak Evde Bakım Yardımı ödemelerini artıracak ve Şubat ayında 7.608 TL olarak hesaplarına yatırılacak. Bu zamlı ödemeler, devletin dar gelirli ailelere yönelik maddi destek politikasının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Evde Bakım Yardımı, engelli bireylere bakan ailelere yönelik düzenli olarak yapılan bir destek programıdır. Yapılan güncelleme ile Şubat ayındaki ödemelerde artış yaşanacak, bu da ailelere daha fazla maddi destek sağlanmasını amaçlamaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, engelli vatandaşların evde bakımlarını sürdürebilmelerini ve aile birliğini koruyabilmelerini hedefleyen bu destek programının önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca, yapılan zamlı ödemelerin, ailelerin yaşam kalitelerini artırarak maddi yüklerini hafifletmeyi amaçladığı belirtilmiştir.

Bu gelişme, devletin sosyal yardım politikaları kapsamında dar gelirli ailelere sağlanan desteklerin güncellenmesi ve artırılması yönündeki çabalarını yansıtmaktadır. Evde Bakım Yardımı, engelli bireylere yönelik özel ihtiyaçlarına odaklanan ve bu ailelere ekonomik rahatlama sağlayan önemli bir sosyal yardım programıdır. Yapılan düzenlemeyle birlikte, Şubat ayındaki ödemelerdeki artış, bu destek programının etkinliğini ve kapsamını genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede, evde bakım görevi üstlenen ailelere daha kapsamlı bir maddi destek sunularak, toplumda sosyal güvenlik ve refahın artması hedeflenmektedir.