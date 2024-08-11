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KOBİ’ler İçin Avrupa Yenilik Konseyi Hızlandırıcı Programı’na Hızlı Geçiş İmkanı

Eurostars 3 Programı'na katılan KOBİler, Avrupa Yenilik Konseyi Hızlandırıcı Programı'na doğrudan başvurabiliyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:11
KOBİ’ler İçin Avrupa Yenilik Konseyi Hızlandırıcı Programı’na Hızlı Geçiş İmkanı

KOBİ’lere Hızlı Geçiş İmkanı

ZEYNEP DUYAR - Türkiye'nin üyesi olduğu Eureka ağı içinde yer alan Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) Hızlandırıcı Programı’na doğrudan başvuru imkanı sağlayan "Hızlı Geçiş Çağrısı" yarın açılıyor.

Alınan bilgilere göre, EIC Hızlandırıcı Programı ile KOBİ’ler, yenilikçi projelerini geliştirme ve bu projeleri ölçekleme konusunda desteklenecek.

Kimler Başvurabilir?

Programa, yeni pazar oluşturmak veya mevcut pazarı sarsmayı hedefleyen ve ölçeklenme potansiyeline sahip yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek isteyen KOBİ ve start-up’lar katılabilir.

Normal başvuru süreci, Avrupa Komisyonu'na yönlendirilmekte olup, "kısa başvuru" ile başlayarak "tam başvuru" ve mülakat aşamalarından oluşmaktadır.

Hızlı Geçiş Koşulları

Hızlı geçiş imkanı belirli kriterlere tabidir. Son 2 yıl içinde Eurostars 3 Programı projelerini tamamlayan ya da bu programın son 6 ayında olan KOBİ'ler başvuruda bulunabilir.

Kabul edilen başvurular, doğrudan "tam başvuru" adımına geçerek, "kısa başvuru" aşamasını atlama imkanı elde edecekler.

Çağrı Süreci

Hızlı Geçiş Çağrısı, 6 Eylül saat 15.00’te sona erecek ve seçilen KOBİlere çevrimiçi mülakat yapılacak. Çağrı sonucu ise 9 Ekim’de duyurulacak.

Programın Destekleri

EIC Hızlandırıcı Programı, hibeler ve sermaye yatırımları içeren karma bir finansman modelini sunmaktadır. Teknoloji hazırlık seviyesi 5-8 arasında olan projeler, 24 ay süreli projeleri için maksimum 2,5 milyon avro hibe alabilmektedir.

Teknoloji hazırlık seviyesi 9 olan KOBİ'ler ise pazar erişimi için 500 bin ile 15 milyon avro arasında doğrudan öz sermaye veya öz sermaye benzeri yatırımdan yararlanma fırsatı elde edebilecekler.

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