Kruvaziyer "Blue Sapphire" Marmaris'te Yakıt İkmali Yaptı

"Blue Sapphire" Yolcu Gemisi Marmaris'te

Rodos Adası'ndan sabah saatlerinde gelen ve Saint Kitts ve Nevis bayrağını taşıyan 200 metrelik kruvaziyer gemi "Blue Sapphire", Muğla'nın Marmaris ilçesine yakıt ikmali için yanaştı.

Yıllık Yakıt İhtiyacı 10 Milyon Lira

Marmaris Limanı'nın büyük iskelesinde 250 bin litre akaryakıt ikmali yapılan yolcu gemisine, İzmir Aliağa'dan tankerlerle yakıt taşındı. Kruvaziyer şirketinin, yakıt ikmali için yaklaşık 10 milyon lira ödeme yapacağı bildirildi.

Son Durak: Rodos Adası

Yakıt ikmali tamamlandıktan sonra, 37 bin grostonluk geminin, Rodos Adası'na hareket edeceği belirtildi.

Diğer Lüks Yatlar da Limanda

Öte yandan, Cayman Adaları bayraklı 90 metrelik "ICE" isimli lüks yat da limanın küçük iskelesinde beklemekte. Ayrıca, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in sahip olduğu, 164 metre uzunluğundaki ultra lüks yat "Eclipse" ise Albatros Marina'da demirli olarak beklemeye devam ediyor.

"Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, yakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Gemiye, İzmir'in Aliağa ilçesinden tankerlerle getirilen 250 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı.

"Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, yakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Gemiye, İzmir'in Aliağa ilçesinden tankerlerle getirilen 250 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı.