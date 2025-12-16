LIPTON'ın Pazar ve Fındıklı Tesisleri Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş.'ye Devredildi

Devir 15 Aralık 2025'te tamamlandı

LIPTON Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş. arasında, Pazar ve Fındıklı’daki yaş çay işleme tesislerinin bünyesinde bulunduğu Lipton Çay Üretim A.Ş. hisselerinin Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş.’ye devrine ilişkin süreç, 15 Aralık 2025 itibarıyla tamamlandı.

Şirketler, bu devirle operasyonel iş modelini güçlendirmeyi ve Lipton’un inovasyon, harmanlama ile tüketicilere en iyi çayları sunma odağını artırarak Türkiye’deki iş modelini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Bruno Laine, LIPTON Teas and Infusions Tedarik Zinciri Başkanı: "Türkiye’deki çay uzmanlığımıza odaklanmaya devam ederken, yaş çay tedariki ve işleme yaklaşımımızı da geliştiriyoruz. Lipton artık işlenmiş siyah çay tedarikinde bölgedeki güvenilir tedarikçilerden, kalite ve sürdürülebilirlik standartlarımıza uygun Türkiye’nin en iyi siyah çayını temin etmeye odaklanacak. Bu devir işleminin tamamlanmasıyla, bölgedeki çay alım operasyonlarımız planlandığı şekilde Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında sürdürülecek. 2024 yılında faaliyete başlayan ve dünyanın en büyük ikinci Lipton fabrikası olan Sakarya tesisimizde, bölgeden satın aldığımız çayı nihai ürünlere dönüştürmeye devam edeceğiz. LIPTON Teas and Infusions, Türkiye’deki çay sektörünün gelişimine katkı sağlayan, daha esnek ve geleceğe uyumlu bir iş modeli oluşturmayı hedefleyen yatırımlarına devam etmektedir. Bu yaklaşım hem insanlara hem de gezegene fayda sağlamayı amaçlayan uzun vadeli bir taahhüdü yansıtmaktadır."

Şakir Öztürk, Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş. adına: "Bu devir, sektör için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Türkiye’nin çay endüstrisinde uzun yıllara dayanan birikime sahip şirketimiz, LIPTON Teas and Infusions ile kalite ve güvenilirlik konularında yıllardır ortak değerler paylaşmaktadır. Bu adımı, büyüme stratejimizle uyumlu ve sektörün gelişimine daha güçlü katkı sağlamamıza imkân veren önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

Öz-Gür'ün kurulduğu 1988 yılından bu yana üretim, paketleme ve ithalat alanlarında hızla büyüdüğünü vurgulayan Öztürk, LIPTON Teas and Infusions’ın Pazar ve Fındıklı tesislerini bünyelerine katmalarının şirketin pazar hedefleri ve yerli üretime katkı misyonu açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Öztürk ayrıca, "Ülkemize ve milletimize en iyi hizmeti sunmak için üretim kapasitemizi genişletiyoruz. Yeni satın alma işlemleri sayesinde pazarın en iddialı kuruluşlarından biri olma özelliğimizi perçinlemiş bulunuyoruz" dedi.

