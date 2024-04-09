Maaşı yetmeyen emeklilere 3 gün içinde 17.520 TL nakit jesti! Son başvuru tarihi verildi

Milyonlarca emekli, tatillerinin hemen öncesi bayram ikramiyesi alacaklar. Ancak bu, emeklilere yönelik ek ödeme seçeneklerinin sonu değil. Ödemeler bayramdan sonra da hesabınıza yatırılmaya devam edecek. Emeklilere yönelik 17.521 TL tutarında yeni ödenek açıklandı. SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı ve EYT emeklileri tam ödeme alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emeklilere yönelik hem promosyonlar artırıldı ve maaş ödeme planları açıklandı. Peki, emeklinin maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ek ücret ne zaman ödenecek? Milyonlarca emekli vatandaşın beklediği ödemelerle ilgili son gelişmeler haberimizde..

Şu anda Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli bulunmakta. Emekliler, Ocak 2024'te bağlanan maaş artışından memnun değil. Yeni emekli maaşı artışı Temmuz ayında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası emeklilere ilişkin henüz net bir açıklamada bulunmadı.

Enflasyondaki yükselişe ilişkin istatistikler beklenirken banka promosyonları da kademeli olarak artmaya devam etmekte. Kamu bankalarında promosyon tutarlarının 8.000 TL ile 12.000 TL arasına çıkarılması, özel bankalarda da promosyonların artmasına neden oldu. 8.Nisan, 9 Nisan ve 10 Nisan'da emeklilere yönelik ek yardımlara ilişkin önemli talimat geldi. Bu sadece emeklilik fonlarınızı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ek paketler de rekor ödemeler sağlayacak.

Emeklilere yeni ödemeler gündemde..





Milyonlarca emekli Ramazan bayramından önce ikramiye ödemelerini bekliyordu. 2024 yışı emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 artırılarak 3000 TL'ye çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son açıklamasında emeklilere ikramiye ödemelerinin 5 Nisan'a kadar yapılacağını belirterek ödeme takvimini de açıkladı. Ödemeler tamamlandı ve emekliler bayram ikramiyelerini aldı.

PROMOSYONLARDA REKOR ARTIŞ

Emeklilere bir sürpriz daha bankalardan geldi. Emeklilik primlerinde de rekor artış yaşandı. Bankaların tüm emeklilere üç yıllık maaş vaadi karşılığında sunduğu emeklilik planı ücreti, 2024 yılından itibaren 17 bin 500 TL'ye çıktı. Akbank ve ING Bank'ın yeni promosyon tutarları özellikle emekliler için memnuniyet verici. Akbank'ın emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında sağladığı yeni destek, 15.000 TL'si koşulsuz olarak, 2.500 TL'si ise otomatik ödeme talimatı olmak üzere toplam 17.500 TL oldu.

Bu arada ING Bank, 15.000 TL'si ek koşulsuz, 3.000 TL'si ise otomatik ödeme talimatı olmak üzere toplam 18.000 TL ödeme yapacak.

Emeklilik desteği için henüz başvuruda bulunmayan emekliler izne çıkmadan önce ödeme başvurusunda bulunabiliyor. Emeklilik kampanyası hız kesmeden devam ederken, başvurularını gün içinde mesai bitimine kadar tamamlayanlar, bayram öncesi maaş zammına hak kazanıyor. Fırsatı kaçırmak istemiyorsanız babnka şubelerinden mobil ya da internet bankacılığından kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da yüksek promosyonlar veriyor. Yeni promosyon tutarını bankanın resmi web sitesinden kontrol edebilirsiniz.