Malatya'da Konut ve İş Yeri Arzı Arttı, Kira Fiyatları Geriliyor

Malatya'da kiralık konut ve iş yeri arzı artıyor; kira fiyatlarında düşüş başladı. Ali Özgül vatandaşları panik yapmamaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:23
Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, kentte kiralık konut sayısının artmasıyla birlikte kira fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladığını belirterek, vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulundu.

Arz artışı ve kira eğilimleri

Özgül, Malatya’da kiralık konut arzının ihtiyaçtan fazla olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Kiralık konut sayısı oldukça fazla. Bu da sevindirici bir gelişmedir. Kiraların yavaş yavaş düşmeye başladığını görüyoruz. Özellikle 2026 yılının ilk çeyreğinden, Mart-Nisan aylarından sonra kira fiyatlarının daha da gerileyeceğini öngörüyoruz".

Boş konutlar ve TOKİ etkisi

Başkan, vatandaşların aceleci davranmaması gerektiğini vurgulayarak "Yeterince boş kiralık konut var. Evler kiracısını bekliyor" dedi. Özgül, TOKİ tarafından yaklaşık 80 bin ihtiyaç sahibi konutun kura çekimi yapıldığını ve teslimatların peyderpey gerçekleştirileceğini belirtti: "Konut ihtiyacının fazlasıyla karşılandığını görüyoruz. Bu nedenle kiralarda ciddi bir sıkıntı yaşanmayacaktır".

Bölgesel fiyat farklılıkları

Özgül, bazı bölgelerde kiraların halen yüksek olduğuna dikkat çekti ancak bunun geçici olduğunu ifade etti. İkizce TOKİ bölgesinde 5 bin ile 10 bin lira arasında çok sayıda kiralık konut bulunduğunu, çarşı merkezinde ise kiraların şu an 17-18 bin lira civarında olduğunu aktardı. Özgül şöyle konuştu: "Çünkü 20 bin lira kira veren bir kiracı, 12-13 bin liralık alternatif varken ya kirasını düşürtecek ya da evi boşaltacaktır".

Teşekkür ve değerlendirme

Başkan Özgül, konut ihtiyacının giderilmesine katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, sürece emeği geçenlere minnettarlığını iletti: "Malatya’da konut ihtiyacının giderilmesiyle vatandaşlarımız bir nebze olsun rahatladı".

İş yeri arzı ve kiralar

İş yerleriyle ilgili değerlendirmesinde Özgül, Malatya çarşı merkezinde iş yeri arzının da ihtiyaçtan fazla olduğunu söyledi: "Deprem sonrası çarşı merkezinde yapılan çalışmalar büyük oranda tamamlandı. TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılan iş yerlerinin yüzde 90’ı bitmiş durumda. Şu an ihtiyaçtan fazla iş yeri var. İş yeri arayan esnafımız panik yapmasın".

İş yeri kiralarının da zamanla düşeceğini belirten Özgül, "Mülk sahipleri şu an yüksek taleplerde bulunuyor ancak arz fazlalığı nedeniyle bu kiralar oturacaktır. Esnafımız fırsatçılığa prim vermesin" uyarısında bulundu.

Gelecek beklentisi ve çağrı

Özgül, 2026 yılının Haziran ayından sonra Malatya’da hem konut hem de iş yeri bulma konusunda hiçbir sorun yaşanmayacağını ifade ederek vatandaşları şöyle uyardı: "Vatandaşlarımız deprem yılları olan 2023-2024 psikolojisiyle hareket etmesin. Acele etmeden, panik yapmadan rahat olsunlar".

