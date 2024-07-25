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Matthieu Sejourne Genç Çiftçilerle Buluştu

TürkTraktör'ün CEO'su Matthieu Sejourne, genç çiftçilerle bir araya gelerek tarımdaki yenilikleri ve eğitim fırsatlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:25
Matthieu Sejourne Genç Çiftçilerle Buluştu

Matthieu Sejourne Genç Çiftçilerle Buluştu

TürkTraktör'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Lideri Matthieu Sejourne, TürkTraktör Akademi eğitim programında genç çiftçilerle bir araya geldi.

TürkTraktör'ün 70. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada Sejourne, göreve başlamasının ardından yalnızca üç ay geçmesine rağmen, çiftçilerle olan ilişkilerin derinleşmesine büyük önem verdiğini vurguladı.

Deneyim Odaklı Eğitimler

Sejourne, çiftçilere daha fazla destek olabilmek amacıyla eğitim faaliyetlerinin sayılarını artırmayı hedeflediklerini belirtti. "Deneyim odaklı etkinliklerimizin sayısını daha da artırarak genç çiftçilerimizle daha fazla bir arada olmayı arzu ediyoruz," dedi.

TürkTraktör'ün Geçmişi ve Yenilikleri

Yerli üretim gücünü artırmak için pek çok projeye imza atan TürkTraktör, özellikle son dönemde elektrikli traktör modelini çiftçilerin beğenisine sundu. Sejourne, "1 milyon 111 bin 111'inci traktörümüzü üretmemiz, büyük bir mutluluk kaynağı; bu başarı, aynı zamanda sorumlulukları da beraberinde getiriyor," ifadelerini kullandı.

Ge未来Çiftçilere Destek Olma Vizyonu

Sejourne, tarımın sürdürülebilirliği konusunun gün geçtikçe önem kazandığını belirtti ve teknoloji ile çevre dostu çözümleri bir araya getiren çalışmaların peşinde olduklarını dile getirerek, "Geleceğe Etki" adını verdikleri sürdürülebilirlik stratejilerinin öneminin altını çizdi.

TürkTraktör'ün bayilik yapısındaki dönüşüm ve modern tesislerin sayısının artırılması ile ilgili de bilgiler veren Sejourne, Türkiye genelinde 94 modern tesisin faaliyette olduğunu belirtti.

TürkTraktör Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Lideri Matthieu Sejourne, açıklamalarda bulundu.

TürkTraktör Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Lideri Matthieu Sejourne, açıklamalarda bulundu.

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