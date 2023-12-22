Mevduat faizinde rekor artış! 14.992 TL- 15.658 TL ikinci maaş alabilirsiniz

Merkez Bankası Faiz kararları açıklaması, kredi kartı ve kredi faizleri üzerinde etkisi büyürken, mevduat fazilerinin de artışına mahal vermekte. Geçtiğimiz aylarda yüzde 20'lerde seyreden mevduat faizlerindeki yüzde yüzü geçen artış, yatırımcının parasını yastık altından çıkartmasını sağladı. TL'nin değer kazanmasına istinaden atılan bu adımlar, sayesinde KKM hesaplar erirken, TL işleme konusunda rekor sayılar kayıtlara geçti. Mevduat hesaplarının güvenilirliği de geçtiğiniz günlerde 450.000 TL olan batma limitinin 650.000 TL'ye yükselmesi ile daha da artarken, hesap açılış sayısı özellikle de mevduat faiz oranlarının yüzde 50'ye dayanması sonrasında hat safhaya ulaştı.

Bankalar nakit parayı döner sermayede kullanmak adına ve bankaya yeni müşteri çekmek adına faiz oranlarını yükseltme yarışına girmeye devam ediyor. Öyle ki müşteriye özel olarak sunulan mevduat faizi oranları yüzde 48'e kadar çıkabiliyor. Kenarda yatırımı olan vatandaş birikimini aylık maaş olarak kullanabileceği gibi, daha fazla faiz getirisi olan uzun vade hesapları da tercih edebiliyor. Uzun vadede oranların yüzde 50'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.





Geçtiğimiz gün düzenlenen Merkez Bankası faiz toplantısında, politika faizinin 42,5'a yükseltmesinin mevduat faizlerine etkisinin olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak 25 Aralık itibari ile net etkinin gözlemleneceği belirtilirken, bankaların açtığı savaşın da ne denli yükseltebileceği ve bu yükselişlere devam edebileceği tartışılıyor. Mevduat hesaplarında artışın, banka kredi kullanımlarını düşürdüğü ortaya çıkarken, son zamanlar hizmet satamayan bankaların, yeni politikalara geçebileceği de tahmin ediliyor.

Bankalar arasındaki rekabetin hızla ivme kazandığı şu günlerde en fazla mevduat vadesi olarak 32ve 92 günlük vade tutarları araştırılıyor ve tercih sebebi oluyor. Aylık maaş gibi ödemesini çekmek isteyen vatandaş 32 günlük mevduat tercihinde bulunurken, uzun vadede daha fazla getiri sağlamak isteyen vatandaş da 92 gün faiz oranlarını merakla araştırıyor. Kıyıda köşede 400.000 TL birikimi olan vatandaş, 32 ve 92 günlük mevduat getirisinin ne kadar olacağı merak ediyor.





400 bin liranın 32 ve 92 günlük getirisi merak konusu olsa da faiz oranlarının bankalar arasında farklı olabileceği uyarısı yapılıyor.

400.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK VADE GETİRİSİ

Ülkemizde en çok tercih edilen mevduat türü 32 günlük mevduat olurken, hayat şartlarının olumsuzluğu karşısında daha güçlü durabilmek için her ay ekstradan maaş olarak kullanılması tercih sebebi yapıyor.

AKBAN MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMASI

Yıllık Faiz Oranı : % 47,00

Net Kazanç: 15.658 TL

ODEABANK MEVDUAT FAİZİ

Yıllık Faiz Oranı: % 45,00

Net Kazanç: 14.992 TL

ALTERNATİF BANK MEVDUAT GETİRİSİ

Yıllık Faiz Oranı: % 47,00

Net Kazanç: 15.658 TL

Mavduat faizi oranları bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. Ancak bankalar müşteriye özel her yüksek faiz imkanı sağlamakta iken bankaların mobil uygulamaları üzerinden kişiye özel mevduat faiz oranını öğrenebilirsiniz