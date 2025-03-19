Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Başladı

Mısır İthalatında Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kalan 1 milyon tonluk kısmı için yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı belirledi. Bu kontenjan, 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Arz Güvenliği ve Fiyat İstikrarı

Yapılan açıklamalarda, arz güvenliği ve fiyat artış riskinin önlenmesi amacıyla bu adımın atıldığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda, bu kontenjan ile hem üreticilerin hem de tüketicilerin refahının sağlanması hedefleniyor. Amacın, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğini temin etmek olduğu vurgulandı.

Uygulama Detayları

Bakanlığın açıklamasına göre, yerli üretimin yetersiz kaldığı miktarın gümrük vergisi ile ithalatı yapılacak. Ancak, bu düzenleme ile 1 Temmuz 2025 tarihinde gümrük vergisi asıl seviyesine dönecek ve yüzde 130 olarak uygulanmaya devam edecek.

İthalat Miktarları ve Süreç

İthalat sürecinde, bir kullanıcı tarafından tek seferde en fazla 8 bin ton ithalat gerçekleştirilebilecek ve aynı kullanıcı bir sonraki ithalat için 7 gün beklemek zorunda kalacak. Bu düzenleme, adil bir ithalat sürecinin sağlanması amacıyla hayata geçirildi.

Piyasa Takibi Devam Ediyor

Bakanlık, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte piyasa koşullarını yakından takip etmekte. Arz, talep ve fiyat düzeyi düzenli olarak izlenerek, gerekli düzenlemelerin zamanında yapılacağı ifade edildi.