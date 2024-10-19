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New York Borsası Yükselişe Geçti

Haftanın son işlem gününde New York borsası artışla kapanırken, önemli endekslerde rekor artışlar görüldü.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 00:01
New York Borsası Yükselişe Geçti

New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York borsası, haftanın son işlem gününü güçlü bir yükselişle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09'luk bir artışla 43.275,91 puana yükseldi. Aynı zamanda S&P 500 endeksi, %0,4'lük artışla 5.864,67 puana, Nasdaq endeksi de %0,63 kazançla 18.489,55 puana ulaştı.

Kapanış Rekorları Tazelendi

Dow Jones ve S&P 500, kapanış rekorlarını kırarak yatırımcıların ilgisini üzerlerinde topladı. Açıklanan şirket bilançoları, piyasalarda pozitif bir etki yarattı.

Makroekonomik Veriler Karışık

Öte yandan, ABD'de yeni konut yapım sayısı eylül ayında %0,5 azaldı. Aynı dönemde inşaat izinlerinde de aylık bazda %2,9'luk bir düşüş gözlemlendi.

Önemli Şirketlerin Bilanço Açıklamaları

Dün kapanıştan sonra Netflix, üçüncü çeyrekte abone sayısının 5 milyonun üzerinde arttığını duyurdu. Şirket, beklentilerin üzerinde bir kar elde ederek, hisseleri %11'in üzerinde değer kazandı.

Ayrıca, Procter & Gamble (P&G) bugün bilançosunu açıkladı; net satışları beklentilerin altında kalmasına rağmen karı tahminleri aştı. Ancak, Çin'deki talep düşüşü P&G hisselerini %1 kayıpla başlatırken, günün sonuna doğru hafif yükselişle kapandı.

American Express ise gelirinin beklentilerin altında kalmasıyla hisselerinde %3,2'lik bir düşüş yaşadı.

Fed Açıklamaları ve Faiz Beklentileri

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edildi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun %2'lik hedefin altında kalması için faiz oranlarını düşürme konusunda sabırlı olacağını belirtti. Bostic, enflasyonun hedefe geri dönmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yeterince uzun süre kısıtlayıcı olmadığımız için enflasyonun durduğu bir noktaya gelmemizi istemiyorum. Bu nedenle dikkatli olacağım ve verilerin, enflasyon ve istihdamla ilgili ilerlemeyi göstermesine izin vereceğim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Fed'in politika faizinin 2025'in sonuna kadar muhtemelen %3-3,5 aralığında seyredeceğini kaydetti.

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