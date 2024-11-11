Niğde'de Doğal Gaz Tüketimi 50 Milyar Metreküpe Ulaşacak

Niğde'de Doğal Gaz Tüketiminde Tarihi Artış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Niğde'deki Çamardı-Ulukışla İlçeleri Doğal Gaz Arz Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal gaz tüketiminin 2002 yılından bu yana büyük bir artış gösterdiğini bildirdi. Şatıroğlu, "2002 yılında 17 milyar metreküp doğal gaz kullanan ülkemiz, bu sene yaklaşık 50 milyar metreküp gaz tüketimine gelecek." dedi.

Doğal Gazın Yaygınlaşması

Çamardı ve Ulukışla ilçelerine doğal gazın sağlanmasının önemine dikkat çeken Şatıroğlu, Niğde'ye ilk doğal gazın 2006'da verildiğini hatırlatarak, "Şu anda il merkezi ve ilçelerde yaklaşık 88 bin doğal gaz kullanıcımız var" dedi. Ayrıca, Niğde'nin 6 ilçesinden 5'inin doğal gaza kavuştuğunu ve diğer ilçeye de gelecekte doğal gaz verilmesinin planlandığını belirtti.

Yatırımlar ve Gaz Keşifleri

Bakan Yardımcısı, hükümetleri döneminde Niğde'ye enerji alanında son 22 yılda yapılan yaklaşık 10 milyar liralık yatırımlara da değindi. Şatıroğlu, 2002'de Türkiye'de sadece %25 nüfusun doğal gaz kullandığını, bugün ise bu oranın %84'e çıktığını ifade etti.

"1994'te ilk doğal gazı alırken bu 5 vilayette 500 bin konut doğal gaz kullanıyordu. Şimdi bu sayı ülke genelinde 21 milyonu aştı" diye ekledi. Ayrıca, Sakarya gaz sahasında yapılan keşiflerin Türkiye'nin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu alanda günlük çıkışın 7 milyon metreküpe ulaştığını belirten Şatıroğlu, bu rakamın önümüzdeki aylarda artırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Petrol Üretiminde Başarılar

Gabar'da bulunan petrol sahalarının günlük 100 bin varil üretim potansiyeline sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Şatıroğlu, Türkiye'nin şu anda 57 bin varil günlük üretimle ekonomiye ciddi katkılar sağladığını ifade etti. Vali Cahit Çelik de doğal gazın özellikle kış aylarında büyük önem taşıdığını vurguladı.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ve MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce de ilçelerin doğal gaza kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, katkıda bulunanlara teşekkür etti. Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ Genel Müdürü Kasım Kahraman ise Altunhisar ilçesine de ilerleyen dönemlerde doğal gaz götürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Tören, konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimiyle sona erdi ve ardından Ulukışla'da program düzenlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu (sağ2), Çamardı ilçesinde düzenlenen Çamardı-Ulukışla İlçeleri Doğal Gaz Arz Töreni'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu (sağ2), Çamardı ilçesinde düzenlenen Çamardı-Ulukışla İlçeleri Doğal Gaz Arz Töreni'ne katıldı.