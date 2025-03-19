Nihat Zeybekci, Elazığ'da İş Dünyası ile 'Türkiye Yüzyılı' İçin Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Elazığ'da iş insanlarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin ekonomik hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 01:34
Nihat Zeybekci, Elazığ'da İş Dünyası ile 'Türkiye Yüzyılı' İçin Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Elazığ'da iş insanları ile bir araya geldi. Toplantıda Zeybekci, Türkiye'nin çağ atlaması ve refah toplumu haline gelmesi için özel sektöre büyük görev düştüğünü vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı" Vurgusu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıda konuşan Zeybekci, Cumhuriyet'in kuruluşunun 2. yüzyılının "Türkiye Yüzyılı" olmasını istediklerini belirtti. Zeybekci, "Türkiye eğer çağ yakalayacaksa, bunu sadece özel sektör eliyle başarabiliriz. Özel sektör sayesinde kalkınacağız, büyüyecek ve istihdamımızı artıracağız." dedi.

Ekonomik Zorlukların Üstesinden Gelinmeli

Dünyada yaşanan salgın ve finansal krizlerin, Türkiye'nin ekonomisini de olumsuz etkilediğini ifade eden Zeybekci, bu süreçte enflasyonla mücadele için çeşitli stratejiler geliştirdiklerini aktardı. Zeybekci, 2024'ün ortalarında enflasyonun %20'ye düşürülmesini hedeflediklerini söyledi.

Konut Seferberliği Duyurusu

Dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için bir konut seferberliği başlatıldığını belirten Zeybekci, Elazığ'ın 6. Bölge teşvikleri ile birlikte önemli bir hareketlenme yaşadığını kaydetti. Ayrıca, finansal desteklerin gerekirse sıfır faize kadar yapılabileceğini ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve diğer iş insanları katıldı.

Zeybekci, "Üretmeden asla bir büyümeyi ve enflasyonla mücadeleyi yakalayamayız," diyerek üretim seferberliğinin önemine dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Elazığ'daki temasları kapsamında Ticaret ve...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Elazığ'daki temasları kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantı öncesi Zeybekci, Yeşilkent Fatih Ahmet Camisi'nde teravih namazının ardından AK Parti Elazığ Gençlik Kolları üyeleri ile cami avlusunda vatandaşlara çay ikramında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Elazığ'daki temasları kapsamında Ticaret ve...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Elazığ'daki temasları kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantı öncesi Zeybekci, Yeşilkent Fatih Ahmet Camisi'nde teravih namazının ardından AK Parti Elazığ Gençlik Kolları üyeleri ile cami avlusunda vatandaşlara çay ikramında bulundu.

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