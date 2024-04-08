Bist 100
9.618,83 5%
DOLAR
32,02 0,38%
EURO
34,85 0,28%
ALTIN
2.383,1 1,95%

O emeklilere promosyon yolu kapandı! Bunu yapmayan tek kuruş para alamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası kamu bankaları, emekli maaşı promosyonlarını 8 bin TL ile 12 bin TL arasına çıkardı. Bu gelişmelere karşılık özel bankalar da emeklilik fonlarının tutarını 18 bin liraya çıkardı. Yetkililer, terfi başvurusu sırasında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarıda bulundular.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:31
O emeklilere promosyon yolu kapandı! Bunu yapmayan tek kuruş para alamayacak

Kamu ve özel sektördeki 19 banka ile sosyal güvenlik kurumları arasında imzalanan protokolle, emeklilere verilen promosyon ödeneği maaşların miktarlarına göre kademeli olarak değiştirilecek.

PTT KAMPANYA KAPSAMINDA DEĞİL

Söz konusu değişikliğe gelince, birkaç yıl önce PTT'nin bir promosyon kampanyasının dışında bırakıldığı bir durum yaşanmıştı. Milyonlarca emekli vatandaş, yeni emeklilik prosedürü yoluyla ek başvuruda bulunmadıkları sürece devlet tarafından PTT'ye yönlendirilecek ve maaşlarını kurum aracılığıyla almaya devam edecek.

Bu nedenle Türkiye'de çoğu yaşlı emeklinin maaş aldığı kurum PTT olarak değerlendiriliyor ancak ATM kullanmayı bilmeyen ve köyünde sadece PTT bulunan emeklilerin gişeden maaşlarını çektiği durumlar da mevcut. Ayrıca birde şu var; Bu durum terfi ödeneği için diğer bankalara maaş aktarılmasını imkansız hale getirse de, PTT'den terfi almak isteyen emekliler önceki yıllarda olduğu şekilde hükümete çağrıda bulunmayı sürdürüyorlar.

O emeklilere promosyon yolu kapandı

"Emekliler bankaya gitmeden promosyon başvurusunda bulunabiliyor"

Emekliler bankaya gitmelerine gerek kalmadan e-devlet ya da mobil bankacılık uygulamasından banka havalesi ve promosyon başvurusunda bulunabiliyor. Bankanızı e-devlet üzerinden değiştirmek için şu adımları izleyin:

E-devlete giriş yapın.

Arama alanına "Banka Taslağı" yazın.

“Emeklilik Şubesi/Banka Poliçesi” işlemini seçiniz.

Açılan sayfada gereken bilgileri girin ve başvurunuzu tamamlayın.

İLGİLİ HABERLER

O ilde 130 bin TL'ye arsa sahibi olun! Milli Emlak'tan kaçırılmaz fırsat

O ilde 130 bin TL'ye arsa sahibi olun! Milli Emlak'tan kaçırılmaz fırsat

12 burç için dünya tersine dönecek! Ünlü astrolog tarih vererek korkutan uyarıyı yaptı

12 burç için dünya tersine dönecek! Ünlü astrolog tarih vererek korkutan uyarıyı yaptı

Akbank emekliye faizi sıfırladı! Kaymak gibi 15.000 TL de bunu yapanın hesabına yatacak

Akbank emekliye faizi sıfırladı! Kaymak gibi 15.000 TL de bunu yapanın hesabına yatacak

Ev sahiplerini titretecek karar! Kiracınıza borcunuz çıktı: Geri iade dalgası geliyor

Ev sahiplerini titretecek karar! Kiracınıza borcunuz çıktı: Geri iade dalgası geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
3
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
4
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
5
Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta
6
4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak
7
Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

Ev sahiplerini titretecek karar! Kiracınıza borcunuz çıktı: Geri iade dalgası geliyor

O emeklilere promosyon yolu kapandı! Bunu yapmayan tek kuruş para alamayacak

Akaryakıt kabusu gerçek oluyor! Akaryakıta dev zam tarihi verildi: 60 TL gerçek oluyor

Bayram sevinci haneye erken girecek! Bugün 10.00'da IBAN'a tüm maaşlar ödenecek

O ilde 130 bin TL'ye arsa sahibi olun! Milli Emlak'tan kaçırılmaz fırsat

Sigaraya tövbe ettirecek zam! Bir gecede 6 TL birden geldi: İşte yeni sigara fiyatları

Ekmek ve simit fiyatlarında flaş karar! Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Akbank emekliye faizi sıfırladı! Kaymak gibi 15.000 TL de bunu yapanın hesabına yatacak

12 burç için dünya tersine dönecek! Ünlü astrolog tarih vererek korkutan uyarıyı yaptı

Çapkınlıklarıyla nam salmış 4 burç! Sevgiliniz bu burçlardansa hemen ayrılın

Buzdolabına asıl koyulmaması gereken besinler! Girer girmez zehir üretiyorlarmış

Faturayı görenin tansiyonu yükselecek! Böyle zam beklenmiyordu