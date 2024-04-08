O emeklilere promosyon yolu kapandı! Bunu yapmayan tek kuruş para alamayacak

Kamu ve özel sektördeki 19 banka ile sosyal güvenlik kurumları arasında imzalanan protokolle, emeklilere verilen promosyon ödeneği maaşların miktarlarına göre kademeli olarak değiştirilecek.

PTT KAMPANYA KAPSAMINDA DEĞİL

Söz konusu değişikliğe gelince, birkaç yıl önce PTT'nin bir promosyon kampanyasının dışında bırakıldığı bir durum yaşanmıştı. Milyonlarca emekli vatandaş, yeni emeklilik prosedürü yoluyla ek başvuruda bulunmadıkları sürece devlet tarafından PTT'ye yönlendirilecek ve maaşlarını kurum aracılığıyla almaya devam edecek.

Bu nedenle Türkiye'de çoğu yaşlı emeklinin maaş aldığı kurum PTT olarak değerlendiriliyor ancak ATM kullanmayı bilmeyen ve köyünde sadece PTT bulunan emeklilerin gişeden maaşlarını çektiği durumlar da mevcut. Ayrıca birde şu var; Bu durum terfi ödeneği için diğer bankalara maaş aktarılmasını imkansız hale getirse de, PTT'den terfi almak isteyen emekliler önceki yıllarda olduğu şekilde hükümete çağrıda bulunmayı sürdürüyorlar.





"Emekliler bankaya gitmeden promosyon başvurusunda bulunabiliyor"

Emekliler bankaya gitmelerine gerek kalmadan e-devlet ya da mobil bankacılık uygulamasından banka havalesi ve promosyon başvurusunda bulunabiliyor. Bankanızı e-devlet üzerinden değiştirmek için şu adımları izleyin:

E-devlete giriş yapın.

Arama alanına "Banka Taslağı" yazın.

“Emeklilik Şubesi/Banka Poliçesi” işlemini seçiniz.

Açılan sayfada gereken bilgileri girin ve başvurunuzu tamamlayın.