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O şartı sağlayan öğrencilere 5000 TL ulaşım desteği! Şartlar açıklandı

Devlet tarafından öğrencilere bayram hediyesi olarak sunulan 5.000 Türk Lirası tutarındaki destek ödemesine başvuru süreci başladı.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:31
O şartı sağlayan öğrencilere 5000 TL ulaşım desteği! Şartlar açıklandı

Türkiye’de yaşanan ekonomik zorluklar ve artan yaşam maliyetleri, özellikle farklı şehirlerde eğitim gören öğrenciler için büyük bir sıkıntı yaratıyor. Gıda ve içecek giderleri ile birlikte barınma masrafları, öğrencilerin bütçesini ciddi şekilde etkiliyor. Bu durumu hafifletmek amacıyla devlet, öğrencilere destek olmak için adımlar atıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğrenim gören öğrencilere müjdeli bir haber verdi. Üniversitelerin tatil dönemine girmesiyle birlikte, milyonlarca öğrenciye yönelik ulaşım yardımı programı devreye alınıyor. 5.000 Türk Lirası değerindeki bu destek için şartlar belirlenmiş olup, uygun öğrencilerin başvuruları kabul edilmeye başlandı. Üniversite öğrencilerinin hangi koşullarda ulaşım desteği alabileceği ve bu desteğin ayrıntıları ise belirli kriterlere göre saptanacak.

ULAŞIM DESTEĞİ

Üniversite öğrencileri, devlet tarafından sağlanan bir ulaşım desteği programından yararlanabilecekler. Bu destekten faydalanabilmek için öğrencilerin veya ailelerinin belirli şartları karşılaması gerekiyor. Özellikle, öğrencinin ailesinin finansal durumunun yardıma muhtaç ve dar gelirli olduğunu gösteren belgeler sunması bekleniyor.

Bu şartlardan biri, öğrencinin ailesinin hane içinde yaşayan kişi başına düşen gelirinin, asgari ücretin üçte birinden az olması durumudur. Yani, eğer aile bireylerinin her birinin geliri, asgari ücretin üçte biri miktarından daha az ise, öğrenci devletten 5.000 TL tutarında ulaşım desteği alma hakkına sahip oluyor.

ULAŞIM DESTEK HABERİ

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MALİ DESTEK BAŞVURULARI AÇILDI!

Üniversite öğrencilerine yönelik mali yardım başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Devlet, eğitim gören gençlere destek olmak amacıyla e-Devlet portalı aracılığıyla başvuru sürecini başlattı. 

TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapan öğrenciler, gerekli işlemleri kolaylıkla tamamlayabilirler. Öğrencilerin aileleri de onlar adına başvuruda bulunabilir. Başvuru formunu doldurup onay alan öğrencilere, toplamda 5.000 TL tutarında bir destek ödemesi yapılacak. Ulaşım desteği ise, ilk ve ikinci dönemler için farklı miktarlarda verilecek.

Öğrencilere sağlanacak ulaşım yardımı hakkında ayrıntılı bilgi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi web sitesini inceleyebilirsiniz.

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